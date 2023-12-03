Партия пива рвется к власти. Как любители жизни теснят любителей Путина

Партия пива, вроде бы, создается теми, кто любит весело провести свободное время. Но блогер Юрий Богданов рассказывает о ее австрийском варианте — там политическая сила с таким названием системно борется с любителями Путина.

О Пивной партии и изменениях в европейской политике

Давайте прежде чем возвращаться к актуальной аналитике, расскажу вам об очередном примере успешного контрэлитарного эпатажного популистского проекта, только теперь немного с осторожным позитивом. Теперь из Австрии. Где сильные позиции у изоляционистов и пророссийских ультраправых.

Австрийская Пивная партия (да-да) летом преодолела планку рейтинга в 10%, сейчас имеет от 12 до 14% и заняла бы 3-4 место на федеральных выборах. Лидер партии — Доминик Влазны, музыкант, панк-рокер, врач по образованию с дипломом врача. Выступает и в политике, и на сцене под псевдонимом Марко Пого.

Хотя партия была основана в 2014, первые ее относительно успешные выборы состоялись в 2020 году, в разгар коронавируса. Партия набрала 1,8% на выборах в Совет Вены и не прошла в местный совет австрийской столицы. Но сумела набрать достаточное количество голосов, чтобы получить представительство в 11 муниципальных округах столицы.

В 2022 году лидер партии занял 3-е место на выборах президента с 8,31% голосов, за него проголосовало более 300 тысяч австрийцев.

Что там по программе? Программа основательная:

Партия выступает за построение "пивократии", где каждый будет иметь свободу в выборе пива. Социальная политика должна ориентироваться на поддержку тех, кто не может выпить более 3 бокалов пива за раз. Предполагается предоставление австрийцам ежемесячного гарантированного дохода — 50 литров пива для взрослых и 20 литров для детей. Партия выступает за дискриминацию людей, потребляющих радлер. Радлер — это коктейль из пива и безалкогольного напитка, например, лимонада. Для пиволюбов это харам.

Пиво может быть инструментом политики Фото: РИА Новости

А теперь немного серьезнее.

Что из фундаментального ведет к текущим 12% популярности?

Контрелитарный запрос в целом. Многие австрийцы и устали от традиционной политики, и за правых радикалов голосовать не готовы. Троллинг популярных в Австрии ультраправых, которые своим шовинизмом и симпатией к диктатурам утомляют молодых австрийцев и средний класс. А системные австрийские политики противостоять им адекватно не могут. Партия ориентируется на базово "далеких от политики". Партия говорит с молодежью о проблемах экологии, выступает за открытость Австрии миру, к тому же Влазны — редкий еврооптимист. Анти-Орбан и — что главное для Австрии — анти-Розенкранц (лидер ультраправой австрийской партии Свободы). Эпатаж и на самом деле креативный маркетинг. Так, во время президентской кампании Пого-Влазны раздавал избирателям бесплатное пиво. Кроме того, именно в разгар кампании партия открыла в центре Вены Пивной фонтан.

Ну и малый бизнес партии способствует. Под временем коронавируса первый скачок популярности произошел из-за вполне рационального требования поддерживать малый бизнес и учреждения культуры. Чтобы они пережили пандемию. Кроме того, партия выступает как лоббист ассоциаций производителей пива (что логично) и малого бизнеса в ресторанном и гостиничном секторах в целом. Например, отстаивает запрет ограничивать время работы ресторанов и баров. Короче, реальной политики тоже хватает.

До Австрии партии с аналогичным названием существовали в Норвегии, Польше, Германии, Украине и в России. Самой успешной была польская Пивная партия, которая в 1991 году взяла 16 мест в Сейме. Но, конечно, они все были совсем о другом.

Короче, что я вам скажу. Мир стремительно меняется. И политика — тоже. Нас ждет очень интересный 21 век.

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