Одного героизма мало. Как должна измениться Украина, чтобы победить

Несмотря на героизм на фронтах, если не изменим стратегию, мы проиграем, уверяет журналист Тарас Мокляк . Разрыв в экономическом, военном и политическом измерениях между нами и противником только растет.

Суровая правда заключается в том, что несмотря на героизм, если не изменим стратегию, мы проиграем. В долгосрочном измерении так происходит всегда, когда поверхностность встречается с системностью, а имитированные государственные институты — с реальными. Это как во взаимоотношениях между людьми, какое-то время ты можешь "на хайпе" изображать из себя того, кем не являешься, даже иметь какие-то результаты, но со временем суть будет разоблачена и плоды будут соответствующие. Плохо, когда эти плоды касаются других судеб и жизней.

Разрыв в экономическом, военном и политическом измерениях между нами и противником ощутим уже, а при сохранении текущих трендов через год он будет в несколько раз разительнее.

Ниже — несколько аспектов, очень общих, просто, чтобы не быть голословным.

Что касается экономики, ни одна из целей западных санкций не была достигнута, ни падение ВВП РФ на 30%, ни сокращение импорта на 50%. Зато экспорт РФ, по сравнению с прошлым годом, вырос на 20%. Сегодня Россия имеет практически неограниченный финансовый ресурс на войну. Более того, при текущих ценах на нефть корректировка санкций не изменит общей динамики.

У Украины же нет никакой стратегии перевода экономики на военные рельсы, что в условиях политической турбулентности на Западе является единственным возможным сценарием выживания нашей страны.

Ниже о природе этой политической турбулентности, ведь это один из ключевых вызовов, который тоже не взялся на пустом месте, был очевиден задолго до начала войны и должен был учитываться. Спецслужбы РФ удачно оседлали общий контрконсервативный политический тренд на Западе и с горизонтом планирования ориентировочно в 5-10 лет работают над приведением к власти в западных странах собственных прокси. Победа ультраправых в Нидерландах, стране-лидере коалиции F16, свидетельствует, что продвигаются россияне крайне неплохо. Мы же масштабами подобных операций не мыслим вообще, выясняем сейчас отношения на границе с поляками.

Относительно военно-промышленного комплекса и производства собственных вооружений. Ряд ведущих украинских экспертов где-то так 100500 раз не только констатировали отсутствие государственной стратегии в этом направлении, но и предложили собственные видения. Впрочем, проблема не в том, что у нас нет стратегии, а в том, что она никому не нужна. При этом, профессиональная способность текущего правительства реализовывать вообще любые стратегии не то, чтобы даже сложные экономические, а вообще любые, стоит под большим вопросом. В то время, как в России строят заводы по производству вооружений, наша Госаудитслужба щимит производителей дронов, которые кое-где попродавали дома и машины, чтобы вложиться и помочь ВСУ. Но помощь ВСУ — приоритет не для всех.

Я могу долго продолжать, но для чего? И так все понятно.

Если не изменим подход, проиграем. Это то, что мы на цифрах должны коммуницировать западным политикам и их избирателям, а не рассказывать о мифическом (кровавом) контранаступлении.

Это то, что власть, если бы в каком-то воображаемом мире это осознала, должна была бы мудро и осторожно доносить до общества. Чтобы мы имели шанс измениться и имели шанс победить.

В конце концов, общий враг — это единственное, что на самом деле и надолго объединяет украинцев. Поэтому откровенное, "если не изменимся — проиграем", при правильной "упаковке", это еще не само поражение, это возможность.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник.