Три омерзительных задачи. Кому на руку политическая истерика в Украине

Сказочно начали)… Игра в маленькую "большую политику". В реализацию амбиций. В активное проталкивание собственного "я". В попытку стать более ситуативно влиятельным. Безупречная в своей предсказуемости… "украинская забава". Независимо от того, что происходит вокруг, в каком мире мы сейчас находимся и что действительно является важным и рисковым. Инфантильная, в общем-то, привычка. Но очень и очень любимая.

Однако сама реальность, к сожалению, требует куда более тщательного и реалистичного анализа последствий. Каждый наш шаг сегодня буквально проходит… по тонкому льду глобальной нерешительности (не нашей даже), растерянности, неготовности, страха. Которые, в свою очередь, никуда и не исчезали. Но только дополнительно прогрелись за счет "усталости", разочарования, "медленности" крушения… РФ. "Эй, пацаны, почему так долго ломаете их?") Точно ведь. Большие ресурсные империи с экспансионистской политрелигией, которых еще вчера все дико боялись и от которых безбожно брали шальные деньги, чтобы втянуть на свои сырьевые рынки и в индивидуальные переговорные кабинки, обычно запросто рассыпаются в считанные мгновения (сарказм)…

И тем не менее. Политика в свободной стране, несомненно, полезна. Потому что это про дискуссию, поиск тех самых решений, обмен негатива на надежду через выпуск пара. И все бы ничего. Но… место, время, тональность. Скажем так, традиционная публичная истерика, которая у нас игриво называется "политическим процессом", решает сегодня три крайне омерзительных задачи. Неосознанно, конечно. У нас все всегда изначально неосознанно. Позже рефлексии возможны, но не сейчас, когда фанфары (трубы) горят.

Первая решаемая задача: всепропальческий "политический процесс" полностью деморализует внутренний рынок, общество. А зачем думать о чем-то, если все уже практически закончилось? Будущее абсолютно понятно. Война-то уже там, где-то, русские ведь свои задачи решили и потому закончили нас "геноцидить". Действительно, они ведь армадно вторгались к нам, добровольно умножали свою репутацию на ноль, разменивали свои сырьевые монополии в европейских странах на захват… небольшой части страны, которую люто ненавидят. Их полностью устроит цена в минимум 300 тысяч умерщвленных бесполезных русских душ за Геническ. Поэтому дальше они не пойдут, и, значит, можно… Можно что? Разорвать внутренние миры и так измотанного украинского общества? Разумно (опять сарказм)…

Украинское общество слишком измотано, чтобы его разрывать политическими дрязгами Фото: УНИАН

И потому второе: наша внутренняя политическая истерика идеально отмобилизовала… саму Россию. По крайней мере в верхах, в управленческих и силовых "элитах". Еще вчера они еле дышали, прятались в своих ворованных гнездах, а уже сегодня расправили плечи, вернули на свои вечно упитанные щеки розовый цвет уверенных в себе "голубых воришек" и начали… активно наглеть… "Дожмем! – считают они. – Потому что в Украине… пошла традиционная внутренняя рубка". Именно так. Российские элиты избавились от вчерашнего страха, начали наглее себя вести в международке, и теперь прямо так заявляют: "Да зачем вы в них, в Украину, вкладываетесь? Мы ведь все равно все съедим или разрушим там". Ясно же?

И отсюда третья неосознанная задача нашего блестящего нынешнего "политпроцесса": загнать партнеров в реальный шок. Что у них в Украине происходит? Чего они хотят на самом деле? Действительно, зачем им помогать, если они друг друга начинают "покусывать"? И почему именно сейчас? И куда дальше? Хорошие вопросы. Много "хороших вопросов"…

Стоп. Не сомневаюсь, что сейчас последует стандартное: а разве нельзя обсуждать накопившиеся проблемы? Разве опять "не на часі" (ох уж эти мемы)? Всегда "на часі". Только с одной неприятной оговорочкой. Если саморазрушиться, вусмерть разругаться внутри, убить свою настроенность на результат, деморализовать всех максимально, встать добровольно на колени, то какой результат в итоге нужно получить? Более круто воевать? Иметь резко возросшее желание партнеров нам помочь? Пойти на договоренности с Россией? Точно. Вот же ведь). Чтобы они такие: "Ах, у вас там внутренний раскольнический движ начался, ну тогда да, конечно, мы готовы остановится, подождать немного, не убивать и не "дронить" вас еженощно, нам действительно достаточно того же Геническа"…

Идеальный сценарий. А потому те, кто все/таки хочет, может просто продолжить работать. Как вчера, как позавчера, как все эти чертовы 650 "военных" дней. Потому что Россия продолжит убивать. Воровать. Разрушать. И больше всего ей нравится вставлять свой ржавый "русскомирский" нож в спину/горло тем, кто слаб и готов привстать на колени…

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