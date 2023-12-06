Запад проигрывает прямо сейчас. Как отказ от поддержки Украины приближает победу России

Предполагаемый мир с Россией на самом деле будет означать для Запада поражение, уверен обозреватель Bloomberg Марк Чэмпион . Ведь для Путина конечной целью является возрождение Российской империи и ее сфер влияния, в которые он, несомненно, включает Украину.

Зима приближается в Украине, и насколько жестокой она будет — поскольку Россия снова усиливает свою воздушную войну, нанося удары по городам и энергетической инфраструктуре — зависит от США и Европы. К сожалению, обе стороны, похоже, теряют смысл после периода удивительной решимости и единства, и теперь необходима радикальная корректировка того, как мы строим войну.

Слишком много людей, похоже, упустили из виду, что это крупнейшее военное столкновение в Европе с 1945 года, затмевающее даже тяжелую контртеррористическую операцию Израиля в секторе Газа. Это завоевательная война, которую Россия начала в 2014 году, резко активизировавшаяся почти два года назад, и поэтому ее не следует определять по успеху или провалу какого-либо наступления какой-либо из сторон в течение одного сезона. Это важно повторить, потому что многие нынешние размышления о том, что делать дальше, исходят из неспособности летнего контрнаступления Украины обеспечить прорыв.

Если Украина не сможет добиться победы, то какова тогда для Запада цель? Не было бы лучше проявить немного "жесткой любви", принудив президента Владимира Зеленского к договорному прекращению огня? Эти вопросы ошибочны, поскольку они возникают из двух ложных предпосылок: во-первых, мирные переговоры зависят от Украины; и во-вторых, США и Европа с 2022 года сплотились вокруг Киева, чтобы добиться "победы" над Россией.

Реальность такова, что мирные переговоры больше зависят от России — державы-оккупанта. Более того, нет никаких признаков того, что президент Владимир Путин готов согласиться на долгосрочное прекращение огня на существующих линиях фронта. Действия России, не говоря уже о все еще усиливающейся риторике Кремля и объявленных аннексиях территорий, которые она еще не контролирует, говорят об обратном.

Точно так же США и Европа пришли на помощь Киеву не для того, чтобы он мог победить Россию, а для того, чтобы защитить себя, предотвращая российскую экспансию, которая сулила долгосрочную нестабильность для Европы. Эти интересы остаются жизненно важными, даже не затрагивая более туманных, основанных на ценностях целей, таких как защита демократии или международного права. Они также более достижимы, чем казалось сразу после российского вторжения в 2022 году.

Честно говоря, Путину было бы нелогично отказываться от своих целей сейчас, в момент, когда финансирование и военная поддержка Украины находятся под угрозой по обе стороны Атлантики. Белый дом на этой неделе предупредил, что к концу декабря у него закончатся деньги на поддержку Украины, что, по верным словам чиновника администрации Байдена, "подорвет" способность Украины защищаться от российского наступления. Тем временем союзник Путина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, ясно дал понять, что он намерен либо использовать, либо сорвать как создание фонда Евросоюза в размере 50 миллиардов евро (54 миллиарда долларов США) для Украины, так и план ЕС предложить Киеву переговоры о членстве в этом союзе.

С точки зрения Кремля, самым обнадеживающим является то, что Дональд Трамп — человек, имеющий глубокие личные претензии к Украине — лидирует в опросах общественного мнения в преддверии президентских выборов в США, которые состоятся через год. У Путина тоже есть своя политическая программа. В следующем году ему предстоят выборы, которые, какими бы несвободными и несправедливыми они ни были, остаются важными для укрепления его власти и легитимности. Заключение сделки сейчас может побудить россиян усомниться в той огромной цене, которую их просят заплатить.

Россия продолжает верить в то, что способна победить в этой войне Фото: ria.ru

Чего слишком многие на Западе не понимают, говорит Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований в Киеве, так это того, что "Россия не помирится с Украиной" и все еще верит, что может победить силой. Они "увеличили производство вооружений, мобилизуют новые силы, и им нужен результат".

В итоге, Украина не может прекратить военные действия, что бы ни случилось с ее финансированием и поставками оружия от союзников. Единственный вопрос заключается в том, сколько дополнительных жизней и дополнительных территорий будет потеряно, если решимость Запада исчезнет, лишив украинцев средств дать отпор с достаточной силой, чтобы убедить Путина, что он больше ничего не может выиграть.

Время – это то, что сейчас нужно Украине для проведения целенаправленной, а не отчаянной обороны. Ее задача — ослабить российские силы и продолжить дальнюю воздушную кампанию, чтобы сделать Крым — и, следовательно, линии снабжения российских войск на юге — уязвимыми, одновременно ожидая поражения Трампа. Эта комбинация может заставить Путина пересмотреть свой анализ затрат и выгод и договориться о реальном прекращении войны.

Упорная защита представляет собой гораздо менее вдохновляющую историю, чем триумф в контрнаступлении, но на данный момент это также гораздо лучший путь вперед для Украины и ее сторонников, чем любая обреченная попытка переговоров. Война доказала, насколько сложно — если не невозможно — атаковать хорошо укрепившегося противника, не обладая превосходством в воздухе или каким-либо другим важным технологическим преимуществом, и то же самое относится к России. Путинские генералы бросили большие силы в наступление на Авдеевку, на востоке Украины, потеряв шокирующее количество солдат и техники. Успешная защита на истощение такого рода является победой и для Украины; просто требуется больше времени, чтобы принести плоды.

Именно здесь я не согласен с двумя весьма уважаемыми внешнеполитическими умами США, Ричардом Хаасом и Чарльзом Купчаном, которые также призывают к переосмыслению стратегии Запада в отношении Украины в последнем выпуске журнала Foreign Relations. Основываясь на провале украинского контрнаступления, отсутствии какой-либо реальной перспективы прорыва и возвращения всех оккупированных территорий, усталости Запада и превосходящих ресурсах России, эти двое выступают за то, чтобы убедить украинцев начать переговоры о прекращении огня прямо сейчас. Даже если Путин откажется, что они признают вероятным, они утверждают, что Украина получит моральное превосходство и, возможно, предотвратит худшую судьбу в будущем.

Хаас и Купчан хорошо понимают опасность продолжения "контрнаступления ради победы", но это также ложный посыл. Украинское командование уже признало необходимость перехода к обороне. Они не просят больше танков, а требуют ракет большей дальности, артиллерийских снарядов, зенитных батарей и самолетов, необходимых для стратегии истощения. Статья также игнорирует риски, присущие ее собственному предложению. Путин, вероятно, не стал бы сразу отказываться от прекращения огня, как он не делал в прошлом, а вместо этого поставил бы условия, от которых, как он знает, Украина должна отказаться. Это вызовет неизбежные дебаты среди союзников Киева о том, следует ли соглашаться, а если нет, даст кислород тем (таким как Орбан), которые выступают за прекращение поддержки Украины.

Реальность такова, что стабильность в Европе по-прежнему зависит от того, удастся ли показать Путину, что он не может достичь своих исторически грандиозных целей по восстановлению российских земель и сфер влияния, которые были потеряны в 1918 году, возвращены впоследствии при Сталине и снова потеряны с распадом Советского Союза в 1991 году. Кремль ни в коем случае не прекращает попыток. Лишь немногие империи приняли крах без борьбы, и Россия не является исключением.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник