Распад России — это не страшно. Почему не стоит бояться ядерного хаоса в РФ

Только исчезновение в процессе дезинтеграции Российской неоимперии гарантирует устойчивый мир как Украине, так и Европе в целом, уверен аналитик Александр Кочетков . И вопрос контроля за нераспространением российского ядерного оружия следует продумывать заранее.

НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ НЕОТВРАТИМОГО

Недавно коллеги попросили меня обратить внимание на статью Лори Бристоу, которая вышла во влиятельном британском журнале "Prospect Magazine". Бристоу — бывший посол Великобритании в РФ. То есть, он профессионально разбирается в России — насколько представитель англо-саксонской цивилизации вообще способен понять антицивилизацию, в которую неуклонно превращается путинская Россия.

Довольно пространная статья — это размышления информированного опытного человека об отношении демократического мира, в первую очередь, Соединенного Королевства, к России после ее неспровоцированной агрессии против Украины. Речь о действиях, которые возможны сегодня, и главное — о стратегических подходах на будущее.

Статья примечательна тем, что большинство ее положений вызывает не просто одобрение, а восторг. Потому что не только отвечают британским интересам, что естественно, но и принципиально совпадают с видением трезвой украинской аналитики. Но один принципиальный тезис автора, касающийся возможного распада России, перечеркивает и отрицает весь позитив статьи.

Начну с совпадений.

Прежде всего, это утверждение, что устойчивого мира между Украиной и Россией не может быть, пока либо Россия не претерпит принципиальные политические изменения, либо принципиальные изменения претерпит поддержка Украины коллективным Западом. Это прозрачный намек на то, что если союзники и партнеры Украины не начнут поставлять ей современное вооружении в объемах, которые требует фронт, схожий по интенсивности с фронтами Второй Мировой, тогда придется долго ждать смены руководства в Кремле.

Современная Россия старательно копирует Советский Союз, до которого не дотягивает по всем параметрам, кроме немотивированной агрессивности и равнодушия к гибели своих граждан в бессмысленных войнах, которые являются проекцией страхов и фантазий руководства страны. Поэтому вполне вероятно, что политические изменения после ухода Владимира Путина от власти (в результате смерти или мятежа) будут подобны тому, что происходило после смерти Иосифа Сталина.

То есть, как намекает автор, сначала сформируется власть, похожая на путинскую, но без его зацикленности на собственной исторической миссии, некий "коллективный Путин-лайт". А лишь потом придет новый Никита Хрущев, и путинизм будет развенчан, как был развенчан культ Сталина. Но на это уйдут годы, если не десятилетия. И все это время война разной интенсивности в центре Европы будет продолжаться.

Очень нравится безальтернативный, фактически императивный тезис Лори Бристоу, что Запад не может допустить, чтобы Россия покорила или уничтожила Украину. Напротив, надо сделать все необходимое, чтобы Украина стала успешной европейской демократией.

А утверждение, что нельзя идти на уступки ни Путину, ни даже его преемникам и, главное, не вынуждать к этому Украину — это вообще праздник еврооптимизма.

Трудно не согласиться с тем, что устойчивый мир возможен лишь при условии, что Украина будет способна защитить себя во время длительного переходного периода России от современного средневековья, к которому она движется усилиями власти, поддержанной народом, к межцивилизационному сосуществованию. А гарантии безопасности Украине от развитых стран должны быть не бумажкой с подписями, подобно никого не сдерживающему Будапештскому меморандуму, а реальными оборонными возможностями.

Все верно изложено и о пересмотре западной системы влияний и продвижении западной системы ценностей, которые заметно проигрывают российской пропаганде, построенной на сногсшибательной лжи, как и предвидел Дж. Оруэлл.

А теперь о важном утверждении Лори Бристоу, с которым согласиться крайне трудно.

Карта предполагаемого распада России

Имею в виду его категорическое требование даже не обсуждать сценарий возможного распада постпутинской России. Если продолжать литературные ассоциации, то это похоже на вымышленного Джоан Роулинг Лорда Волан-де-Морта, чье имя нельзя было называть. Но от этого он не переставал существовать, и угроза от него не уменьшалась, а наоборот.

Но дело не в забавности ситуации, а в том, что автор пытается оспорить и замолчать один из весьма вероятных вариантов будущего России.

Российская Федерация — самая большая по площади страна мира. Соответственно, в ней автоматически возникает проблема связности.

В первую очередь, сегодня эту проблему решает российская авиация, которая более чем на 90% состоит из импортных самолетов. С учетом санкций, через два-три года большинство из них замрут на земле. Останутся две железнодорожных магистрали — Транссибирская и Байкало-Амурская. И они обе являются законной военной целью для Украины, потому что по ним на российско-украинский фронт доставляется оружие из Северной Кореи. Глядя на последние события, связность России уже под вопросом, а это — решающая предпосылка распада.

С другой стороны, серьезный, хотя пока непубличный интерес к сценариям распада проявляют как раз российские региональные элиты, видящие в самостоятельности возможности для собственного социально-экономического развития. Крайне несправедливая российская система распределения общественного богатства держится на авторитаризме Путина. Как только он ослабнет, а агрессия против Украины критически ослабляет Россию в стратегической перспективе, то центробежные региональные тенденции в РФ сразу проявятся. И это будет объективным, а не спровоцированным процессом, в авангарде которого могут оказаться как раз те силы, которые сегодня вроде бы демонстрируют полную солидарность с Кремлем, в частности, Чечня, Бурятия, Татарстан.

В конце концов, только исчезновение в процессе дезинтеграции Российской неоимперии, переориентация ее безудержной агрессии не наружу, а внутрь себя, на выяснение границ новых квазигосударственных образований, и гарантирует устойчивый мир как Украине, так и Европе в целом.

Конечно, сразу ребром встанет вопрос контроля за нераспространением российского ядерного оружия и другого оружия массового уничтожения. Это действительно сложная задача, согласованного решения которой пока не существует. И это решение надо искать уже сейчас, потому что в свое время оно может понадобиться.

Все равно, задача контроля ядерного оружия — проще и, так сказать, приятнее, чем ликвидация последствий его применения Кремлем в процессе противостояния с НАТО, которое продолжает углубляться. Причем, российскому руководству не нужны реальные поводы для агрессии, вроде разговоров на Западе о распаде РФ, потому что вымышленные работают не хуже, а химера "русского мира" оправдывает абсолютно все.

Как специалист утверждаю: чтобы обезвредить ядерное устройство, его надо разобрать на безопасные составляющие. С ядерным государством — так же.

Поэтому не буду удивлен, если Лори Бристоу, настоящий дипломат Соединенного Королевства, имел в виду, что нужно прекратить пустые разговоры о развале России. Но надо тихо и эффективно действовать в этом направлении. Тогда к статье господина Бристоу вообще претензий и вопросов не остается.

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