Кремль повышает ставки ядерного шантажа. Чем это грозит Украине и миру?

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ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЯДЕРНОЙ УГРОЗЫ

Людоедская недоимперия отменила ратификацию запрета ядерных испытаний в любых средах — то есть на земле, в воде, в воздухе и в космосе.

Повысило ли это риск применения ЯО, в частности, против Украины? Да, но не существенно. На моем апокалипсометре показатель угрозы, конечно, увеличился, но всего на один процент — с 10 до 11%.

Во-первых, Россия не вышла из договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, она только отозвала его утверждение своей Государственной думой. Ряд стран, те же Штаты, вообще договор не ратифицировали, но он до сих пор выполняется основными странами "ядерного клуба".

Во-вторых, потенциальная ядерная война — не в бумагах каких-то договоров, на которые варварской недоимперии плевать. Она даже не в ядерных хранилищах, где ЯО хранится в неизвестном состоянии. Она в боеголовках ракет, полностью готовых к применению, как это было во время Карибского кризиса.

Приходится вспоминать времена Карибского кризиса...

Своей "обратной ратификацией" Кремль вновь пугает и шантажирует цивилизованный мир, в первую очередь США, с попыткой, чтобы союзники и партнеры Украины таки заставили ее сесть за стол переговоров на кремлевских условиях, то есть на условиях мягкой капитуляции. Потому что чисто военным путем, несмотря на крайне сложную для нас ситуацию, победить Украину не удается.

С другой стороны, Россия расчищает себе путь к проведению ядерных испытаний на Новой Земле, где сейчас наблюдается большая активность на бывшем полигоне. Потому что никто, и Кремль тоже, не знает, в каком состоянии находится советское ЯО после распада Союза.

Вот если недоимперии удастся провести успешные ядерные испытания, тогда стрелка на апокалипсометре резко прыгнет вверх. И все услышат, как изменится агрессивная риторика Кремля.

Поэтому пока паниковать рано. Пока главная проблема в том, что наш враг постепенно, но неустанно раскручивает свои огромные возможности для уничтожения Украины. А мы в основном наблюдаем, повторяя сладкую, но сомнительную мантру "Запад Украину не сдаст". И теряя людей, экономику и перспективу.

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