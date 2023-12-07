России указали на место. О чем на самом деле говорил Путин с лидерами Саудовской Аравии и ОАЭ

Визит Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ — ни в коем случае не победа России, уверяет журналист Вадим Денисенко . По сути, российский диктатор съездил к арабам для объяснения по нефтяному вопросу.

Вот и приоткрылась завеса того, а о чем же Путин говорил с саудитами и Эмиратами.

Россия пообещала открыть больше данных о производстве, переработке и экспорте нефти, пишет Reuters.

А все это произошло на фоне рекордного роста доходов российского бюджета от нефти в течение августа-октября (информации за ноябрь еще нет).

Проще говоря, на Ближнем Востоке не уверены, что Россия честно ведет игру с ОПЕК+ по сокращению добычи. Визит Путина — это не победный визит, а визит-объяснение. Судя по всему, встреча стала возможной лишь после того, как Путин согласился на раскрытие информации.

С другой стороны, этот визит — это визит-предупреждение. Арабы, в свойственной им манере, объясняют, что нас (арабов) не нужно обманывать. А кортежи и участки под церкви — это антураж.

Нефть для саудитов — самое главное Фото: Getty Images

Как результат, стороны, судя по всему, договорились о том, что одни покажут все данные, а другие сделали вид, что ничего не произошло (хотя стоит как минимум обратить внимание на то, что Россия потеснила саудитов с первого места по поставке нефти в Китай, например).

Что нам с этого? Пока вроде бы ничего. Но в перспективе, учитывая желание саудитов (хоть и испорченное нашей слишком резкой позицией по Израилю) стать посредниками в конфликте с РФ, эта история может стать для нас очень важной. Ведь за обещаниями последует неизбежная ложь России, и ее манипуляция со статистикой нам пригодится. Просто к этому надо готовиться и понимать: ложь откроется примерно в течение следующих полугода. Поэтому ближневосточный вектор становится одним из важнейших для нас. Главное — быть готовым к большой игре, а не стоять в стороне.

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