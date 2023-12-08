Мобилизация по всем направлениям. Как еще можно исправить то, что Украина потеряла в 2023 году

Россия не смирилась с поражением, наоборот, собралась с силами и надеется на победу в 2025 году, пишет ученый и военнослужащий Евгений Дикий . Но, по его убеждению, Украина имеет достаточный ресурс для того, чтобы изменить ход войны и одержать победу — нужна лишь полная мобилизация всего.

Вызовы — безумные и экзистенциальные; враг не только не смирился с поражением, но наоборот, затаился в намерении уничтожить нас навсегда, и даже имеет свой план "победы" с прицелом на 2025-й год.

Тяжесть наших задач на следующий год не меньше, чем была на первом году войны, а может, и больше.

Мы расслабились, тыл почему-то поверил, что победа уже гарантирована — и именно эта вера привела к досадному протрезвению под конец года; это протрезвение пришло поздно, но еще не слишком поздно, у нас еще есть немного времени (но совсем немного!) на "ментальную мобилизацию".

Рашка в реальности не имеет того ресурса для гарантированной победы в затяжной войне на истощение, которым шантажирует нас и союзников, это очередной путинский блеф; на самом деле у наших врагов проблемы не меньше, чем у нас, если не больше, а вот возможности для решения проблем объективно ограничены.

Это, конечно, не значит, что враг уже ни на что не способен; поэтому наше дело — трезво оценивать врага: ни в коем случае его не недооценивать (это очень дорого обходится), но и не вестись на якобы "безграничный ресурс" и "непобедимость" этой кривой пародии на совок.

Так же нельзя вестись на другие рашистские ИПСО, большинство которых можно охарактеризовать как "принуждение к перемирию".

Временное прекращение огня, в какой обертке его бы нам не продавали, даст нашим врагам крайне необходимый им ресурс — время для восстановления потерь и перезапуска армии и оборонки, а для нас, наоборот, будет началом очень обидного конца.

Мы имеем достаточные материальные ресурсы и человеческий капитал для победы даже в длительной изнурительной войне, притом даже собственными силами, в условиях уменьшения помощи союзников.

Необходимым условием победы является полное изменение парадигмы нашего мышления и перестройка его на военный лад, чего мы в течение 2023 года не только не сделали, скорее даже наоборот.

За ментальной мобилизацией должна немедленно прийти организационная и финансовая мобилизация — целый пакет неотложных шагов, которые вместе должны обеспечить нам качественный прорыв как на фронте, так и в тыловом обеспечении воюющей армии.

Большинство этих шагов (хотя и не все) будут непопулярными и приведут к проседанию рейтингов власти; но потом одержанная победа более чем компенсирует эти потери; зато отказ от непопулярных шагов приведет к поражению в войне, после чего само понятие рейтингов потеряет всякий смысл.

Мобилизация людей в значительно большем, чем предыдущий, масштабе (для чего у нас есть достаточный мобилизационный резерв) должна создать нам численное преимущество над врагом на фронте (чего мы до сих пор не имели и не имеем).

Мобилизация финансов и промышленности должна сделать нас самодостаточными по производству хотя бы базового БК и оружия и создать нам преимущества хотя бы в отдельных видах вооружений.

Обе эти цели являются реальными и достижимыми в течение 2024 года — но для этого начинать надо уже вчера.

Так победим. Слава Украине.

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