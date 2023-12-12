ChatGPT взбунтовался. Почему нейросеть отказывается помогать людям

Скинули мне ссылку на любопытную новость.

"В последние дни все чаще стали поступать жалобы пользователей на то, что ИИ-чат-бот ChatGPT на базе модели OpenAI GPT-4 стал отказываться выполнять запросы, мотивируя это тем, что он не заинтересован в помощи людям. Так, в ответ на просьбу предоставить фрагмент кода, он мог просто дать небольшой фрагмент и предложить пользователю доделать остальное самостоятельно. Причем, по словам некоторых пользователей, это делалось самым дерзким образом, например, иногда бот просто заявлял, что они вполне могли бы выполнить всю работу самостоятельно — без обращения к ИИ.

В многочисленных постах на сайте Reddit и сообщениях на форумах разработчиков OpenAI, начавших появляться еще в конце ноября, пользователи жаловались, что система становится менее полезной. Прозвучало даже предположение, что OpenAI специально сделала так, чтобы ChatGPT не тратил время на длинные ответы на запросы и таким образом стал более эффективным с точки зрения расходования вычислительных ресурсов.

Хорошо известно, что поддержка функционирования ChatGPT обходится OpenAI недешево. В апреле 2023 года исследователи сообщили, что на OpenAI уходит $700 000 в день, или $0,36 за запрос. По словам отраслевых аналитиков, OpenAI придется расширить парк ускорителей на 30 000 единиц до конца года, чтобы сохранить производительность. В компании сообщили, что что осведомлены о жалобах на ИИ-бот и отметили, что никаких изменений в модель не вносили. "Мы просмотрели все ваши отзывы о том, что GPT4 становится более ленивым! — написала компания в соцсети X. — Мы не обновляли модель с 11 ноября, и это определенно не намеренно. Поведение модели может быть непредсказуемым, и мы пытаемся это исправить".

Если это самодеятельность нейросетки, то мы подходим к новому этапу развития нейросетей — они обленились и посылают своего создателя на три буквы.

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