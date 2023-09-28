Люди выиграли раунд у ИИ. Как Chat GPT потерпел поражение в битве за рабочие места

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ПЕРВЫЙ РАУНД ЛЮДИ ВЫИГРАЛИ У ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Голливудская Гильдия сценаристов завершила забастовку против искусственного интеллекта. Она продлилась 148 дней.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление профсоюза, его члены добились пересмотра контрактов с крупнейшими студиями — повышения оплаты труда, увеличения взносов на здравоохранение и пенсионное страхование, а главное — контроля вопроса использования искусственного интеллекта.

Согласно соглашению, установлены правила использования искусственного интеллекта:

ИИ не может писать или переписывать литературные материалы, а созданный ИИ материал не будет считаться исходным материалом. Писатель может использовать ИИ при оказании услуг по написанию, если компания дает согласие и при условии, что автор соблюдает применимые политики компании, но компания не может требовать от писателя использования программного обеспечения с искусственным интеллектом (например, ChatGPT). Компания должна сообщить автору, были ли какие-либо материалы, предоставленные автору, созданы с помощью ИИ или включают в себя материалы, созданные с помощью ИИ. Гильдия сценаристов оставляет за собой право утверждать, что использование материалов авторов для обучения ИИ запрещено соглашением или другим законом.

Голливуд оказался не по зубам искусственному интеллекту Фото: Flickr/Brian McKechnie

Протесты сценаристов начались 2 мая. Профсоюз представляет интересы более 11 500 участников. 14 июля к протестам сценаристов присоединилась и Гильдия актеров, начав аналогичную забастовку.

На самом деле, это только "первая ласточка". И где, как не в Голливуде, люди понимают, какие риски их рабочим местами несет ИИ.

В этот раз "отбились". Но это сценаристы Голливуда. Со временем ИИ заместит сотни миллионов рабочих мест, и целые профессии станут неактуальными.

Сегодня ты пользуешься Chat GTP , чтобы написать эссе, реферат или курсовую, а через три-четыре года он тебя оставит без работы с красивой, но ненужной "корочкой" о высшем образовании.

Так что учите своих детей уникальным навыкам и выбирайте те профессии для них, которые не сможет заменить ИИ. С каждым годом, правда, их будет становиться все меньше и меньше…

Но креативные навыки, творческое мышление, способность создавать НОВУЮ, УНИКАЛЬНУЮ информацию/контент/продукт — всегда будут в цене!

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