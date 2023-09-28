Люди виграли раунд у ШІ. Як Chat GPT зазнав поразки в битві за робочі місця

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ПЕРШИЙ РАУНД ЛЮДИ ВИГРАЛИ У ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Голлівудська Гільдія сценаристів завершила страйк проти штучного інтелекту. Він тривав 148 днів.

Як повідомляє Reuters із посиланням на заяву профспілки, її члени домоглися перегляду контрактів із найбільшими студіями — підвищення оплати праці, збільшення внесків на охорону здоров'я та пенсійне страхування, а головне — контроль питання використання штучного інтелекту.

Згідно з угодою, встановлено правила використання штучного інтелекту:

ШІ не може писати або переписувати літературні матеріали, а створений ШІ матеріал не вважатиметься вихідним матеріалом. Письменник може використовувати ШІ у процесі надання послуг з написання, якщо компанія дає згоду і за умови, що автор дотримується застосовних політик компанії, але компанія не може вимагати від письменника використання програмного забезпечення зі штучним інтелектом (наприклад, ChatGPT). Компанія повинна повідомити автора, чи були будь-які матеріали, надані автору, створені за допомогою ШІ або містять матеріали, створені за допомогою ШІ. Гільдія сценаристів залишає за собою право стверджувати, що використання матеріалів авторів для навчання ШІ заборонено угодою або іншим законом.

Голлівуд виявився не по зубах штучному інтелекту Фото: Flickr/Brian McKechnie

Протести сценаристів почалися 2 травня. Профспілка представляє інтереси понад 11 500 учасників. 14 липня до протестів сценаристів приєдналася і Гільдія акторів, розпочавши аналогічний страйк.

Насправді, це тільки "перша ластівка". І де, як не в Голлівуді, люди розуміють, які ризики їхнім робочим місцями несе ШІ.

Цього разу "відбилися". Але це сценаристи Голлівуду. Згодом ШІ замістить сотні мільйонів робочих місць, і цілі професії стануть неактуальними.

Сьогодні ти користуєшся Chat GTP, щоб написати есе, реферат або курсову, а через три-чотири роки він тебе залишить без роботи з гарною, але непотрібною "корочкою" про вищу освіту.

Тож навчайте своїх дітей унікальних навичок і обирайте ті професії для них, які не зможе замінити ШІ. З кожним роком, щоправда, їх ставатиме дедалі менше і менше...

Але креативні навички, творче мислення, здатність створювати НОВУ, УНІКАЛЬНУ інформацію/контент/продукт — завжди будуть у ціні!

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