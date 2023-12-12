Нарушение комендантского часа: сработают ли штрафы, которые хотят ввести

У юриста Александра Чебаненко есть сомнения в том, сработают ли предложенные штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект имеет моменты, которые нужно как минимум доработать

Сработают ли предложенные штрафы за нарушение комендантского часа?

Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект, в соответствии с которым, в том числе, за нарушение комендантского часа устанавливается административная ответственность в виде штрафа.

Прежде всего, необходимо сказать, что в воюющей стране ответственность за нарушение комендантского часа должна быть, и странно, что она устанавливается лишь на второй год от начала полномасштабного российского вторжения и на девятый год войны вообще.

Вопрос — в порядке введения (надеюсь, это нарушение будет устранено ко второму чтению), в коррупционных рисках (надеюсь, они тоже будут учтены ко второму чтению) и в размере штрафов.

Сейчас это — от 8 500 до 17 000 гривен для граждан и от 51 000 до 102 000 гривен — для предпринимателей.

И в этой связи, хотел бы обратить внимание вот на что.

Согласно практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), при рассмотрении административных дел должны учитываться так называемые "критерии Энгеля" — для определения того, не было ли в деле выдвинуто "уголовное обвинение".

(Напомню, что согласно части 1 статьи 17 Закона Украины "О выполнении решений и применении практики Европейского суда по правам человека", суды применяют при рассмотрении дел Европейскую конвенцию и практику ЕСПЧ как источник права).

Речь — о правовой квалификации правонарушения в соответствии с национальным правом, характер правонарушения и, наконец, степень строгости наказания, которое может быть применено к виновному лицу.

Идеальная картина для комендантского часа Фото: Flickr

В этой связи, можно с большой долей вероятности указать, что к такого рода административным делам эти критерии могут быть применены.

Ведь установленные проектом штрафы будут применяться к неограниченному кругу лиц и (главное) имеют целью именно НАКАЗАНИЕ лица (ведь установленные санкции являются ощутимыми, а, например, есть составы уголовных правонарушений, за которые предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере чуть более 500 гривен).

Что это будет означать на практике?

А то, что на такого рода административные дела будут распространяться гарантии, которые предусмотрены для уголовного производства.

Среди которых: право на отвод (самоотвод) судьи, право на закрытое судебное разбирательство, право на применение концепции качества закона, специальный порядок привлечения к ответственности для отдельных категорий граждан и, наконец, презумпция невиновности, обязанность доказания для стороны обвинения, как и ряд других.

И кстати, об обстоятельствах, которые (дополнительно к установленным законом общим основаниям) исключают привлечение к ответственности именно за это правонарушение, в проекте — ни слова.

Остается надеяться, что этот недостаток тоже будет исправлен ко второму чтению.

А специально для скептиков напомню, что, например, именно благодаря применению судом критериев Энгеля в свое время Президент Украины избежал ответственности за неподачу сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, как того требует Закон Украины "О предотвращении коррупции".

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