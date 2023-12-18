Путин хочет напугать всех. Почему в СМИ начали распространяться российские планы взятия Харькова и Днепра

Конечно, российский Генштаб может планировать войну до 2026 года и взятие Харькова с Днепром. Но реальность такова, отмечает журналист Вадим Денисенко , что эти планы относительно нынешней ситуации являются абсолютной фантазией.

Немецкий Bild опубликовал статью о том, что война будет продолжаться, как минимум, до 2026 года и к тому времени россияне планируют дойти до Днепра и Харькова.

Если коротко:

Может ли российский Генштаб планировать нечто подобное? Конечно, может. Но, как и всякие подобные планы, они будут сталкиваться с реальностью. Реальность такова, что Путин, как показала пресс-конференция, действительно находится в иллюзорном мире и ему скучно говорить о вакцинах и ценах. Он хочет жить в геополитических иллюзиях и подобных планах. Однако, реальность всегда догоняет иллюзию. Итак, какая главная цель Путина? Его главная идея-фикс, как я это уже писал и раньше, стать третьим полюсом рядом с Китаем и США. И он считает, что конвенциональная война в Украине даст ему такую возможность. Пока все потуги России сводятся к одному: к попыткам создавать другим проблемы и потом на этих проблемах манипулировать. И здесь есть один положительный момент для нас: это понимают все в мире, и за почти два года войны Путину пока не удалось создать ни одной дополнительной точки напряжения. Точнее, и в случае с Нигером, и в случае с ХАМАСом, Путин пытался догнать ситуацию, но ему не удалось ничего. И даже референдум в Венесуэле пока не принес нужных дивидендов. Пока традиционная игра Путина на поднятие ставок не приносит нужных ему испугов со стороны противников. А ядерный шантаж пока вообще не работает. Если мы говорим о военных действиях в Украине, то главная задача — выход на границы Донецкой и Луганской областей. Гранд-идея — Одесса. Поэтому Генштаб, конечно, будет предлагать такие планы. Являются ли эти планы хоть немного реалистичными? По состоянию на сейчас — точно нет. При каких условиях они могут осуществиться? Только при условии потери поддержки Западом и началом внутреннего политического и управленческого кризиса. Вероятность и первого, и второго невысока. Поэтому — не рефлексируйте.

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