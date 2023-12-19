По завещанию или по закону. Как правильно оформить право на наследство в Украине

"Наследство принадлежит наследникам с момента открытия наследства, а потому наследники имеют право пользоваться и владеть им, даже не оформляя его. Однако, чтобы иметь возможность распорядиться наследственным имуществом, нужно будет оформить свое право на наследство и получить соответствующее свидетельство". Мнение.

Независимо от того, каким образом происходит наследование (по завещанию или по закону), в процедуре наследования есть два основных этапа: это принятие наследства и оформление наследства. Самое главное в наследовании как по закону, так и по завещанию — вовремя принять наследство. И это происходит именно на этапе принятия наследства.

Для того, чтобы принять наследство, нужно обратиться к нотариусу (в сельских населенных пунктах — к уполномоченному на это должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления) с заявлением о принятии наследства, внимание, очень важный момент, именно до истечения шести месяцев со дня смерти наследодателя. Каких-либо исключений относительно сроков принятия наследства в связи с введением на территории Украины военного положения на сегодня в Украине не существует, поэтому вовремя принять наследство очень важно, поскольку от этого зависит в дальнейшем право лица на оформление наследства и, как следствие, на получение документов на наследственное имущество.

Заявление о принятии наследства как по закону, так и по завещанию может быть подано двумя способами:

лично наследником в офисе нотариуса;

направленное почтовой связью в адрес нотариуса.

Если заявление о принятии наследства направляется по почте, то подпись наследника на таком заявлении должна быть удостоверена нотариусом или консулом Украины, если наследник-гражданин Украины находится за границей. Днем подачи такого заявления будет день отправления почтового письма, независимо от того, когда оно было доставлено и вручено нотариусу. Не допускается подача заявления о принятии наследства представителем по доверенности.

Заявление о принятии наследства может быть подано как в офисе нотариуса, так и отправлено нотариусу по почте Фото: pexels.com

На сегодняшний день, в соответствии с действующим законодательством, заявление о принятии наследства может быть подано любому нотариусу (частному или государственному) на территории Украины, независимо от последнего места жительства умершего, на основании которого нотариус заводит наследственное дело. В случае подтверждения факта заведения наследственного дела другим нотариусом, нотариус отказывает заявителю в принятии такого заявления и разъясняет право его подачи по местонахождению этого дела.

Если наследники не знают, заведено ли наследственное дело после смерти наследодателя или же какой именно нотариус его завел, то эту информацию они могут выяснить у любого нотариуса на территории Украины. Для этого нужно заказать Выписку из Наследственного реестра о заведенных наследственных делах.

Могут не обращаться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в отведенный для этого законодательством срок наследники, которые:

являются малолетними, несовершеннолетними, недееспособными лицами и лицами, дееспособность которых ограничена;

постоянно проживали и место жительства которых было зарегистрировано по одному адресу вместе с наследодателем на время открытия наследства.

Такие лица принимают наследство автоматически, если они от него не отказались в срок, отведенный для принятия наследства.

Лица, проживавшие вместе с наследодателем, могут не подавать заявление о принятии наследства в определенный законодательством срок

Для подачи заявления в офисе нотариуса о принятии наследства необходимы следующие документы:

паспорт и справка о присвоении идентификационного кода наследника;

свидетельство о смерти наследодателя (при наличии);

завещание наследодателя (при наличии и при условии, если наследование осуществляется по завещанию).

В случае отсутствия у наследника свидетельства о смерти нотариус имеет возможность проверить факт смерти лица самостоятельно по непосредственному доступу к реестру актов гражданского состояния. Все другие документы, подтверждающие родственные отношения, принадлежность наследственного имущества умершему и прочее, могут быть представлены позже на этапе оформления наследства.

Если наследодатель умер на временно оккупированной территории Украины и его смерть не зарегистрирована в органах регистрации актов гражданского состояния, то прежде чем принимать наследство, нужно в судебном порядке установить факт смерти такого наследодателя. На основании решения суда в ближайшем отделе ЗАГСа нужно получить свидетельство о смерти. Только после этого можно обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в том порядке, который описан выше.

Оформление права на наследство осуществляется путем выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам, принявшим наследство Фото: pexels.com

Если наследник не подал заявление о принятии наследства до истечения срока принятия наследства, то он считается таким, что не принял наследство и не имеет права на наследование. Только в случае согласия тех наследников, которые вовремя приняли наследство, нотариус имеет право принять заявление от такого наследника по истечении срока. В противном случае такому наследнику, если он хочет принять наследство, придется обратиться в суд с исковым заявлением.

К процедуре оформления наследства нотариус переходит после окончания срока, отведенного законом для принятия наследства независимо от того, осуществляется наследование по закону или по завещанию.

Оформлять наследство должны только те наследники, которые приняли наследство. Оформление права на наследство осуществляется путем выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам, принявшим наследство. Для этого они должны подать нотариусу заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если наследство приняло несколько наследников, свидетельство о праве на наследство выдается каждому из них с определением имени и долей в наследстве других наследников. Доли каждого наследника в наследстве являются равными, кроме случая, если наследодатель в завещании сам не распределил наследство между ними.

Получение свидетельства о праве на наследство никакими сроками не ограничено. В законодательстве лишь указано, что свидетельство о праве на наследство выдается наследникам по истечении шести месяцев со времени открытия наследства, конечного срока не предусмотрено.

Поэтому, если наследник принял наследство, то оформить его он может и через год, и через два или пять лет. Наследство принадлежит наследникам с момента открытия наследства, а потому наследники имеют право пользоваться и владеть им даже не оформляя его. Однако, чтобы иметь возможность распорядиться наследственным имуществом, нужно будет оформить свое право на наследство и получить соответствующее свидетельство.

Как правило, оформление наследства происходит на основании оригиналов правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности на наследственное имущество, в частности, на недвижимое. Это договоры купли-продажи, дарения, свидетельства о праве собственности, решения суда и др. Если же у наследников нет оригиналов таких документов, нотариус может истребовать их дубликаты. В случае невозможности получить дубликат правоустанавливающего документа нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство, и для оформления права собственности на такое наследственное имущество наследникам придется обращаться в суд. Также придется признавать право собственности на наследственное имущество в судебном порядке, если при жизни наследодатель приобрел в собственность имущество, однако не оформил его в установленном законом порядке. Для обращения в суд нотариус должен выдать наследникам постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство.

В случае наследования по закону для получения права на наследство наследники по закону должны подтвердить родственные отношения с умершим и принадлежность к той или иной очереди наследования

В отличие от этапа принятия наследства, в котором обязательно личное участие наследника, при оформлении наследства интересы наследника может представлять его представитель по доверенности с правом подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство и получения его. Поэтому оформление наследства не обязательно осуществлять наследнику лично, он может поручить это доверенному лицу или юристу.

Таким образом, как видим, процедура принятия и оформления наследства что по закону, что по завещанию практически идентична. Разница заключается лишь в том, что в случае наследования по закону для получения права на наследство наследники по закону должны подтвердить родственные отношения с умершим и принадлежность к той или иной очереди наследования. Для этого при оформлении наследства они должны предоставить нотариусу оригиналы свидетельств о рождении, о браке, о расторжении брака, справки из архива и другие документы. Наследники четвертой очереди должны предоставить нотариусу решение суда об установлении факта, что они проживали вместе с наследодателем одной семьей не менее пяти лет на время открытия наследства. Также во всех других случаях, когда наследники не могут подтвердить оригиналами свидетельств и справок из архива свои родственные отношения с умершим, им придется обратиться в суд для установления этого факта.

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