Эта война надолго. Почему усталость и отчаяние украинцев — лучшие союзники Кремля

На популярный вопрос — "Как долго продлится эта война?" — командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко в своей колонке отвечает: так долго, сколько мы сможем сопротивляться. Он призывает не поддаваться сомнениям и отчаянию — лучшим союзникам России.

После почти двух лет с начала полномасштабного вторжения РФ, украинцы все чаще задаются вопросом "Как долго продлится эта война?". Неопределенность и вероятность того, что боевые действия будут продолжаться годами, давит на гражданских и иногда даже на мотивированных военных.

Ответ прост: Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. Война будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые "перемирия" или "договоренности" — будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани сверхчеловеческих возможностей не должна постепенно перерастать в равнодушие и безынициативную стабильность.

К сожалению, многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какая она есть. Некоторые пытаются уверить себя, что все вот-вот закончится само по себе. Кто-то наоборот — каменеет от одной мысли, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетия.

Отдельно подливают масла в огонь российские информационно-психологические атаки, направленные на деморализацию украинского общества: мол, Украина не выдержит длительного марафона, армия и волонтеры устанут и сломаются.

"Азов" на войне уже десятый год

"Азов" на войне уже десятый год. Для нас все началось задолго до 24 февраля 2022 года. За это время мы научились не обращать внимания на усталость и не поддаваться отчаянию; осознали, что возможно не только наша молодость, но и вся наша жизнь пройдет на фронтах войны за независимость Украины; поняли, что не имеем другого пути, кроме того, который выбрали сознательно.

Лучшее лекарство от уныния, паники или апатии, вызванных размышлениями о временных рамках этой войны — активная вовлеченность в исторические процессы, которые происходят здесь и сейчас.

Мы не знаем точного дня, месяца или года, когда мы победим и сможем вернуться в наши семьи. Но мы уверены в том, что сколько бы ни длилась война, рядом с нами — надежные побратимы, в наших сердцах — любовь к Родине, а в руках — оружие. И все это не позволит нам отступить: ни сегодня, ни через год или десять лет.

Те, кто до сих пор не задействованы на службе в Силах обороны Украины, должны сделать сознательный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, который работает на поддержку обороноспособности страны.

Эта война надолго. Она может длиться годами. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу.

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