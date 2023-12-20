Тридцать лет беспредела. Как из "Бандитского Петербурга" выросла путинская Россия

К своему нынешнему состоянию путинская Россия пришла в результате определенной эволюции. И стартовой точкой, по мнению политолога Виктора Небоженко , был тот мир, который изображен в знаменитом сериале "Бандитский Петербург".

КАК "БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ" ПРЕВРАТИЛСЯ В "ПУТИНСКУЮ РОССИЮ".

Недавно скончался известный российский журналист и писатель Андрей Константинов, придумавший яркий общественно-политический мем — "Бандитский Петербург", которым гордились бандиты и силовики России. Кроме увлекательного телесериала "Бандитский Петербург", талантливому автору удалось показать, как в России происходили процессы выделения, консолидации и обретения могущества нелегального и преступного "глубинного государства", которое уже 30 лет определяет судьбу России.

Сначала силовики, прежде всего чекисты и полиция, отделились от слаборазвитого российского государства и вошли в плотные противоречивые отношения с набирающей силу преступностью. На следующем этапе союз силовиков и мафии подмял под себя закон, бизнес, гражданское общество и СМИ. Наконец, за последние 20 лет правления их выдвиженца Путина могущественный симбиоз чекистов и мафии подмял под себя всю живую Россию. Так постепенно и незаметно "Бандитский Петербург" превратился в "путинскую Россию", которая уткнулась в пределы своего саморазвития и вынуждена была "искать счастья" на стороне, за пределами России. Так "путинская Россия" начала нелепую войну с Украиной и вступила в конфликт со всем Западом за признание себя равными в международном сообществе.

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