Не бывает вечных войн и вечных империй. Как не потерять оптимизма в момент пессимизма

Не бывает вечных войн, и так же не бывает вечных империй, напоминает аналитик Валерий Пекарь . Но судьба мира зависит от каждого украинца — поэтому лучше сделай что-то, чтобы остановить войну раньше, лучше сегодня, чем завтра. Время важно.

Что мы имеем на сегодня:

1.

Сотни тысяч с оружием в руках дают отпор врагу.

Миллионы донатят для помощи им.

Десятки тысяч волонтерят.

Десятки тысяч противостоят врагу на информационном поле, защищают киберпространство, ведут переговоры с иностранными союзниками, влияют на иностранные общества через публикации, события и искусство и делают другие необходимые вещи.

Тысячи делают руками те реформы, без которых мы не выстоим и не победим.

Десятки тысяч предпринимателей содержат рабочие места, платят налоги, что-то ценное производят.

Сотни тысяч обеспечивают ежедневную жизнедеятельность городов, которую мы привыкли считать само собой разумеющейся. Электричество, интернет, автобусы, хлеб с маслом, денежный оборот и так далее.

У нас есть главное — мы сами. Будем благодарны сами себе и другим за это. Это основа стойкости и будущей победы.

Не ссоримся, а поддерживаем и благодарим.

Не критикуем: можешь лучше — возьми и сделай.

Закрываем глаза на разногласия и подсвечиваем то, что объединяет.

Спасибо сто раз на день всем.

2.

Сила украинского общества — в его сетевом устройстве, горизонтальности. Мы так и не достроили государственные институции, а сейчас они быстро деградируют (с незначительными исключениями, поэтому особая благодарность тем, кто эти исключения обеспечил). Зато мы привыкли все делать негосударственными институтами. Это наша слабость, но сейчас — это наша сила. Доверие к волонтерам выше, чем ко всем государственным учреждениям, вместе взятым. Это плохо, но отложим это на потом, а сейчас воспользуемся этим и сделаем все сами. Ничего не ожидаем от государства, не обижаемся, а просто берем и делаем. Не ожидаем от государства того, на что оно не способно. Способность государства ниоткуда вдруг не возьмется.

И ты, и я — мы капли в океане. Сделай что-то каждый день, и этого достаточно, потому что нас миллионы. Чувствуешь потребность и возможность сделать больше — сделай больше. Приведи за руку другого человека, пусть и он что-то сделает, и тогда нас будет вдвое больше.

3.

Союзники не дадут нам потерпеть поражение, но пока не готовы помочь нам одержать победу. Нужно чётко представлять себе победу, а затем убедить союзников, что наша победа — это их победа, а наше поражение — это их поражение. Это ключ к победе, потому что только так мы получим необходимое оружие и всякое другое.

Деньги будут, экономика не упадет.

Наша стойкость — лучший аргумент в наших переговорах с союзниками. Это уже несколько раз меняло их позицию. Есть шанс изменить еще раз.

4.

Давайте позаботимся о себе и тех, кто рядом. А потом о тех, кто далеко.

Не все выдерживают марафон. Значит, должна быть эстафета. Если знакомый волонтер выгорел — просто станьте на его место, иначе место останется пустым. Готовьте себе замену, если сами не выгребаете.

5.

Война не вечна. Не бывает вечных войн, и так же не бывает вечных империй. Но судьба мира зависит от тебя — если Украина падет, завтра загорится половина мира, и ты нигде не спрячешься от войны, она придет за тобой. Лучше сделай что-то, чтобы остановить войну раньше. Лучше сделай что-то сегодня, чем завтра. Время важно.

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