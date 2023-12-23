Молдавия, Балтия и Финляндия. На кого еще планирует напасть Путин

Если Путина не остановить прямо сейчас, он будет пытаться захватить Молдову, Балтию, Финляндию, предупреждает политолог Джейсон Смарт в колонке для The Hill. Да, собственно, российский диктатор не особо и скрывает своих намерений.

Непоколебимая вера Владимира Путина в превосходство автократии не беспочвенна: через два года после начала войны на Украине, потеряв более 200 000 российских солдат в трясине, которая была бы катастрофой для любого демократического лидера, Путин видит, как коллективный Запад теряет свою некогда сильную поддержку Украины. Вместо того, чтобы поддаться первоначальному эмоциональному возмущению мира его полномасштабным вторжением, Путин взял страницу из "Пособия врагов Америки": "Дайте ему время, и Запад сдастся".

Путин сейчас дает понять, что он разработал дальнейшие постукраинские планы глобального разрушения. Мы должны не терять времени и положить конец путинскому режиму, пока не стало слишком поздно.

Не сумев захватить Украину в 2014 году, Путин возобновил свои усилия в 2022 году, а на прошлой неделе предсказал, что "Одесса [Украина] — российский город". Взятие Одессы станет последней остановкой перед тем, как поезд российского террора нырнет глубже в Европу, в Молдову, всего в 31 миле от нее. Молдова, как и Украина, не является членом НАТО: беднейшая страна Европы с вооруженными силами менее 7000 человек быстро будет захвачена российскими войсками.

Мы не должны отвергать как преувеличение обещание Путина о "проблемах для Финляндии" из-за вступления в НАТО и гнев, который он испытывает по отношению к странам Балтии, которые были энергичными сторонниками Украины: Путин уже решил, что они не должны существовать.

Военная стратегия стран Балтии в случае прибытия "Русского медведя" состоит в том, чтобы, по сути, разбиться на партизанские отряды и сдерживать Россию в течение нескольких недель, пока не прибудет НАТО. Статья 5 НАТО предписывает, что страны должны оказывать помощь подвергшемуся нападению члену НАТО. Однако воодушевленный президент Трамп, скептически относящийся к НАТО, в случае переизбрания может использовать голос Америки, чтобы наложить вето на использование статьи 5.

Путин, возможно, не начнет с полномасштабного вторжения в другую европейскую страну, как сказал президент Украины Владимир Зеленский: у Москвы есть много ниточек, за которые можно дергать в балканском пороховом ящике.

Путин высматривает очередную жертву Фото: Sputnik Азербайджан

Автократии мира радуются провалу Америки, играющей с поддержкой Украины, подавая неверный сигнал другим плохим игрокам: страсть Китая к Тайваню хорошо известна; Венесуэла движется к завоеванию Гайаны; Иран поддерживает террористов, которые нападают на иностранные суда и ведут войну в Израиле. США взмахом руки замедляют нападающих, но не оставляют синяков. Мировые тирании смотрят на Москву и видят, что главный герой диктаторской истории Путин с самого начала был прав: просто будьте терпеливы, настойчивы, истощайте Запад, а затем делайте, что хотите.

Россия, как и ее самые близкие союзники, находится под сокрушительными санкциями – что-то общее есть у Москвы с незаконными союзниками-негосударственными субъектами, такими, как наркокартели или исламские террористы. Путин, выступая за дедолларизацию и отказ от финансовых механизмов Запада, надеется предоставить параллельные средства ведения бизнеса тем, кто выступает против международного порядка, основанного на правилах. Сама глобальная система, которую Запад строил на протяжении сотен лет, бросает фундаментальный вызов мошенникам, которые видят, насколько легко Запад стал отвлекаться.

Хорошие новости? У глобальной клики автократий, наркоторговцев и террористов есть только один руководитель: российский Путин. Если Путин, стержень власти, будет отстранен, глобальная сеть окажется в беспорядке.

Запад должен решительно поддержать тех, кто стремится построить мир без Путина, начиная с российской демократической оппозиции. Столкнувшись с проблемами внутри страны, Путин не будет тратить время на переоценку своих приоритетов, чтобы предотвратить собственное падение. Чтобы подавить внутренний хаос, Путину придется распределять российские войска, которые сейчас задействованы за границей, по всей России, чтобы он мог предотвратить контрреволюцию или распад Федерации. Учитывая выбор: занимательные фантазии о расширении России или служение своим собственным интересам, например, предотвращение свержения - российские лидеры предсказуемы.

"Жесткий" лидер, захвативший Кремль после Путина, маловероятен: узурпаторам, которые приходят к власти без правдоподобной истории, оправдывающей их притязания на власть, необходимо обрести легитимность, часть которой достигается за счет обладания крупнейшим в мире ядерным арсеналом во время ведения боевых действий. Претенденты будут соперничать за ключи от Кремля, что потребует присутствия российских войск в Москве.

Пришло время заставить Россию сосредоточиться на своей внутренней ситуации, а не вести Европу к новым катастрофам. В более широком смысле, чтобы остановить продвижение диктатур за рубежом, мы должны устранить краеугольный режим, который скрепляет и стимулирует их глобальную экспансию.

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