Из России вырезали Киркорова. Почему режим Путина испугался голой попсы

Режиму Путина нужна только полностью подконтрольная культура. Поэтому, замечает блогер Виталий Кулик, так резко и среагировала российская власть на скандальную "голую вечеринку" Анастасии Ивлеевой с участием нескольких культовых поп-фигур — которые, кажется, теперь уже не культовые.

На фоне происходящего в Украине, историю о "голой вечеринке" блогера Ивлеевой на Московщине, в которой приняли участие многие представители российской богемы, большинство украинцев почти не заметили. Но на болотах срач распространяется и приобретает невиданные до того признаки трансформации публичного пространства. Вадим Денисенко назвал его современной реинкарнацией дела журналов "Звезда" и "Ленинград" 1946 года.

Собственно, это так и есть. Отличие состоит в том, что в 1946 году в тех журналах печаталось чуть ли не единственное "живое" и "настоящее", что тлело в сталинском Союзе. Жданов атаковал Зощенко, Ахматову, Тихонова и др., потому что в их творчестве было что-то, что было в полшага вне цензуры. Сталин читал литературу. Не любил, но читал. А в ситуации 2023 года в роли "декадентов" и "моральных уродов" оказались не литераторы и художники, а российская попса и богем-тусовка. Какая страна, такое и "высокое либеральное искусство".

Действительно, для нынешнего путинского режима "самым важным из искусств" является... нет, не кино (хотя это тоже важно, но там у Кремля все давно контролируется), а шоубиз и все, что там тусит. Денисенко говорит, что все эти "звезды" типа Киркорова, Лолиты, Собчак и т.д. — это напоминание россиянам о прежней богатой и беззаботной жизни. Эта тусовка раздражает Кремль недостаточной лояльностью.

На этот раз, Ивлеева промахнулась Фото: @nastyaivleeva

Это также свидетельствует о качестве российской культуры. Какой режим, такая и культура. Литература, кино, искусство, театр, скульптура — все это давно зачищено. Цензура вернулась в большинство "толстых журналов", худруки театров, которые были недостаточно лояльны — уволены, все, кто проявлял элементы фронды, эмигрировали. На наиболее знаковых оппонентов режима навесили "иноагента" и открыли уголовные дела. Нарванные перфоменсоры показательно осуждены, такие, как поэты Штовба и Камардин — просто за чтение стихов на площади. Книги Акунина и других изымают из продажи и библиотек. Редактированию подвергаются учебные курсы по современной литературе и искусству.

На момент великого вторжения в Украину, в России уже не было свободного искусства и литературы. От слова "вообще". А вот тусовка попсовой богемки, блогеров и инстасамок была. И она позволяла себе "вольности".

Вечеринка в стиле "ню" — это же настоящий вызов режиму! В глазах Путина точно. "Оборзели". Раньше, за проявление легкого фрондирования, богему могли покритиковать пропагандоны, но киркоровых и лолит никто не отменял. Они были частью российской поп-культуры внутреннего и внешнего использования. Исключение из правил, которое подтверждает правило. Но сейчас потребность в этой тусовке отпала. Совсем.

Все должно быть Шаман, камизяки, "слово пацана" и Чечерины. "Микрофон и айфон прировнять к штыку" — и на фронт идеологической войны.

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