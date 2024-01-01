Популисты, диктаторы, раскольники. Что обещают мировые политические выборы 2024 года

2024-й станет годом множества выборов, результат которых может сильно изменить лицо планеты. Телепродюсер Егор Гордеев заглядывает в будущее — и видит там множество угроз и вызовов, с которыми, как он надеется, человечество сумеет справиться...

2024 станет самым большим выборным годом в истории.

Весь мир голосует.

Но это еще полбеды.

Гениальная фраза, которую по легенде, де Голль на ухо прошептал княгине Монако Грейс Келли — "выборы никогда не бывают вовремя".

Оставим легенду о политических флиртах в покое.

Самый большой электоральный год — реально не вовремя))

Самые главные выборы в следующем году, конечно, в Штатах. Уже в конце 2023 года Трамп опережает Байдена на несколько пунктов. Похоже на то, что остановить Трампа сможет только Верховный суд. А так, время трампизма, безусловно, наступило — кризис демократических элит очевиден, левая либеральная история превратилась в суровый диктат не только в предупредительных голливудских бестселлерах, модные и умные консервативные спикеры разрывают сеть, опасность гегемонии США и опасность в Европе, мигрантские потоки и исламские фундаменталисты — Make America great again, ну please!

God...

400 миллионов человек проголосуют в следующем году в Европе. Португалия и Австрия заходят в год с большими шансами у правых популистов после мощных коррупционных скандалов.

Бельгия. Там ставки еще выше. Летние выборы могут стать началом конца для страны, которая может превратиться в две.

Индия и Индонезия — не менее важная история.

Даже Россия, Беларусь и Иран идут в 2024 году на выборы. Ну, как идут. По крайней мере, переживать там нечего.

Украина партизанским отрядом идет своим путем — из-за войны никто не ставит на плановые выборы. И это абсолютно логично. Выборы — это не только день голосования, но и репрезентативность, инфраструктура, доступность, равные информационные возможности.

Не знаю уже, за кого молиться, каким богам, на каком языке и по какому летоисчислению.

Все на самом деле очень серьезно

Даже если 2024 год не станет для нас ключевым и переломным, то он точно войдет в историю.

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