Украину ждет минус 27. Что предстоит испытать энергетике Украины в ближайшие дни

Через несколько дней в Украине резко похолодает. Резко — это буквально за двое суток температура воздуха опустится на 15-20 градусов. Придут рождественские (по юлианскому), они же крещенские (по новоюлианскому / григорианскому) морозы.

Проникновение стужи на европейскую территорию произошло еще в конце 2023 года. Уже к 30 декабря температура, например, на Вятке (Киров) устойчиво опустилась ниже -20°C. К Новому году арктический антициклон захватил обширную территорию с передовой стужи по дуге Хельсинки — Новгород — Владимир — Казань — Тольятти. Область высокого давления будет постепенно смещаться в сторону Украины, перемещая студеные воздушные массы. И если до полудня 2 января в северной Украине около нуля и выше, то уже 4-го числа можно ожидать сразу до -18°C.

Пик холодов ожидается утром 6 января (до -27°C в отдельных районах Черниговщины и Сумщины). В северной и северо-восточной Украине лютые морозы продержатся до Старого нового года, на остальной территории Украины — просто умеренно холодно. Густых снегопадов не ожидается (разве что на границе с Беларусью), но снежный покров 10-20 см все же постепенно вернется.

Безусловно, это вызов энергетической системе. Холода сильные и довольно протяженные, вероятно самые мощные в зиму-2023/24.

Как выглядит арктический навес на 1 января (слева) и во что он разовьется к 6 января (справа) — на скринах карт погоды.

Источник