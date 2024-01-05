Дефолт, инфляция и резкое падение гривны. Что ждет Украину после внедрения Нацстратегии доходов

В военное время Украина тратит непозволительно много, считает экономист Ярослав Романчук. По его мнению, если страна будет идти по пути, который обозначен в Стратегии доходов–2030, то без увеличения внешней помощи мы неизбежно получим дефолт, инфляцию и резкое удешевление гривны.

Сколько Украина тратит на оборону.

Национальная стратегия доходов Украины до 2030 года как источник уязвимости.

Национальная стратегия доходов Украины до 2030 года — это своеобразный план повышения доходов Государства в условиях войны и послевоенного восстановления. Само по себе Министерство финансов едва ли бы додумалось предлагать такой документ. Его появление является прямым следствием настоятельных рекомендаций МВФ и иностранных доноров. Они явно не хотят допустить ситуации, когда налогоплательщики их стран будут покрывать большую часть ‎государственных расходов Украины на ближайшие 10 лет. Поэтому международные организации, национальные агентства развития стран G7 и ЕС-27 хотят видеть от украинских властей серьезный, научно обоснованный подход к бюджетно-налоговой политике, т. е. к доходам и расходам Государства.

Здесь критически важны обе составные части фискальной политики. Правительство страны должно проявить научно обоснованную креативность при сохранении реализма. С одной стороны, нужно избегать ситуации типа "Запад нам по-любому поможет. Поэтому нечего особо париться, придумывать налоговые инновации, кардинально менять структуру расходов". С другой стороны, неприемлема политика "Давайте повысим налоги, ужесточим ответственность. Тем самым выдавим экономику из "тени" и увечим объем денег в бюджете. Будет больше на ВСУ и на другие государственные программы".

Наши партнеры стали бы относиться к нам с большим уважением и пониманием, если бы увидели глубину и системность проработки бюджетно-налоговой политики. Одним из ключевых вопросов в военное время является финансирование ВСУ, всего того, что непосредственно связано с ведением военных действий. Именно эти расходы нужно поставить в центр бюджетной политики. Это совсем не означает, что остальные расходы нужно оставить на довоенном уровне. Требуется кардинальная ревизия невоенных расходов с учетом военного функционала Государства, состояния налогоплательщиков и оценки необходимости бюджетных трат по каждой статье.

Разберемся с состоянием военных расходов

Что значит фраза "половина всех расходов идет на финансирование военного бюджета"

Давайте проясним смысл утверждения из Стратегии "Половина всех расходов идет на финансирование военного бюджета". Имеется в виду половина государственных расходов. Этой фразой Правительство блокирует любые налоговые реформы. Мол, смотрите, какие у нас гигантские расходы на оборону, а вы безответственно предлагаете сократить доходы. Ваши налоговые предложения неприемлемы, потому что они снижают налоговое время. Так рассуждают практически все члены экономического блока власти, от марксиста Д. Гетманцева до технократа С. Марченко.

Важно разобраться, половину чего составляют военные расходы. Начнем, собственно, с суммы государственных затрат по статье "оборона". В 2022 г. они составили 1 142,87 млрд гривен. Это 22% ВВП. Очень большие деньги. Ответим на вопрос, половину чего они составляют. Не менее важные вопросы, можно ли в нынешних условиях говорить о налоговой реформе, и где искать ресурсы сокращения общих государственных расходов.

Итак, в 2022 г. доходы государственного (центрального) бюджета составили 1 787,4 млрд гривен (34,4% ВВП), расходы — 2 705,4 млрд (52,1% ВВП). В доходах налоговые поступления составили 949,76 млрд гривен (18,3% ВВП). С учетом местных бюджетов доходы консолидированного бюджета в 2022 г. составили 2196,3 млрд гривен (42,3% ВВП), расходы — 3 043,5 млрд (58,6% ВВП). Отметим, что налоговые поступления консолидированного бюджета в 2022 г. составили 1 343,2 млрд (25,9% ВВП). И это еще не все доходы и расходы.

Смотрим в таблицы декабрьского доклада МВФ по Украине 2023 года. Там данные по финансам органов государственного управления. В 2022 г. доходы органов государственного управления Украины составили 2 609 млрд гривен (50,3% ВВП), из которых налоговые поступления — 1 782 млрд (34,3% ВВП). В 2023 г. они прогнозируются на уровне 2 935 млрд гривен (45,6% ВВП) при налоговых поступлениях 2 144 млрд гривен (33,3% ВВП).

Расходы же органов государственного управления Украины в 2022 г. составили 3434 млрд гривен (66,2% ВВП), в 2023 г. они прогнозируются на уровне 4129 млрд гривен (64,2% ВВП). По данным МВФ получается, что без учета грантов дефицит бюджета органов госуправления в 2022 г. составил 25,2% ВВП, в 2023 г. оценивается на 27,1% ВВП, в 2024 г. прогнозируется на уровне 28,9% ВВП. С учетом грантов эти цифры тоже выглядят пугающе: 15,9% ВВП в 2022 г., 18,6% в 2023 г. и 19% ВВП в 2024 г.

Таким образом, расходы на оборону в 2022 г. составили:

63,9% доходов центрального бюджета,

42,2% расходов центрального бюджета,

120,3% налоговых поступлений центрального бюджета,

52,0% доходов консолидированного бюджета,

37,6% расходов консолидированного бюджета,

85,1% налоговых поступлений консолидированного бюджета,

43,8% доходов органов госуправления,

33,3% расходов органов госуправления.

В 2023 г. расходы на оборону существенно увеличились. Вот как они выглядят за январь–ноябрь 2023 г. Они составили 1784,47 млрд гривен. За весь 2023 год будет ~1950 млрд гривен, что на 807 млрд гривен (~$22 млрд) больше, чем в 2022 г. Эта сумма равна 30,2% ВВП, который в 2023 г. оценивается Минфином Украины на 6 466,1 млрд гривен (~$174 млрд).

Таким образом, расходы на оборону в 2023 г. оценочно составили:

74,5% доходов центрального бюджета (+10,6 процентных пунктов по сравнению с 2022 г.),

51,8% расходов центрального бюджета (+9,6 процентных пунктов),

164,7% налоговых поступлений центрального бюджета (+44,4 процентных пункта),

64% доходов консолидированного бюджета (+12 процентных пунктов),

47,3% расходов консолидированного бюджета (+9,7 процентных пунктов),

120,3% налоговых поступлений консолидированного бюджета (+35,2 процентных пункта),

54,9% доходов органов госуправления (+11,1 процентных пунктов),

42,2% расходов органов госуправления (+8,9 процентных пунктов).

Подведем итоги

В 2023 г. по сравнению с 2022 г. номинальный ВВП Украины в гривнах увечился оценочно на 1 275,1 млрд гривен или на 24,6%. В 2023 г. оценочно ВВП в долларовом выражении увеличился на ~$13,5 млрд или на 8,4%. Сегодня пока нет годового дефлятора, чтобы оценить реальные темпы роста ВВП. С учетом того, что по итогам 11 месяцев 2023 г. правительство и Нацбанк говорили о годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 6–8%, росте ВВП в 5–6%, то дефлятор должен быть 15–18%. Для справки: в 2022 г. дефлятор в стране составил 34,3% при годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 26,6%. Если будет такая динамика инфляции и дефлятора, то логично задать вопрос о том, насколько корректно эти показатели считаются, ибо снижение ИПЦ (индекс потребительских цен) с 26,6% до 6–8% — это явление неординарное.

В 2023 г. военные расходы Украины составили оценочно $52,5 млрд (30,2% ВВП). В 2022 г. они были $35,3 млрд. При этом общие расходы органов госуправления в 2023 г. составили оценочно ~$112 млрд. В 2022 г. они были $106 млрд. Мы видим, что военные расходы в 2023 г. составили ~42% всех расходов государства. Они очень высокие. Снижать их не нужно. Критически важный вопрос: Почему в военное время такими высокими остаются невоенные расходы? Как на обороноспособность, конкурентоспособность Украины, наш экономический, человеческий потенциал и капитал повлияли невоенные расходы в объеме почти $65 млрд в 2023 г. и $71 млрд в 2022 г. Мы просто не можем себе позволить столько тратить. За первые два года войны наши партнеры предоставили нам ~$70 млрд помощи, из которых ~60% — кредиты. Они видят критический уровень долга, его очень тревожную динамику. Они видят огромный дефицит бюджета. Они видят огромный перекос в торговом балансе. Они не видят действий Правительства по сокращению невоенных расходов, по адекватному контролю за расходами, оценке их качества. Отсюда возникают закономерные вопросы о том, насколько адекватной является действующая в стране фискальная политика. А еще МВФ, другим нашим партнерам говорят, что такое состояние дел — из-за хронического нежелания украинского бизнеса и граждан платить налоги. Мол, зарабатывают они много, а делиться с Государством даже в военное время не хотят. В таком информационном контексте вполне ожидаема позиция МВФ: "Повышайте налоги. Ужесточайте контроль и наказания". Ни слова у МВФ, у Правительства и Минфина о необходимости сокращать государственные расходы, дебюрократизировать экономику и резко повышать уровень экономической свободы.

В 2023 г. украинская экономика достигла предельного уровня военных расходов. Увеличивать их за счет внутренних источников невозможно, потому что их просто нет. Значит, для проведения фискально ответственной политики необходима глубокая ревизия невоенных расходов. Проведение глубокой налоговой реформы — отказ от самых токсичных налогов, снижение налоговой нагрузки, введение плоских шкал с ликвидацией всех льгот и преференций — приведет не к сокращению доходов бюджета, а к увеличению за счет расширения налоговой базы, выхода экономики из тени и активизации предпринимательской деятельности. Если же Украина будет идти по пути, который обозначен в Стратегии доходов–2030, то без увеличения внешней помощи мы неизбежно получим дефолт, очередной виток инфляции и резкое удешевление гривны. Такое в нашей истории уже многократно было. На этих граблях еще не остыла кровь разорительных практик предыдущих периодов.

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