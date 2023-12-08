Откуда деньги на войну? Россия зарабатывает миллиарды под санкциями, а Западу все равно

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Агрессор наголову бьет нас по качеству экономической политики.

Украина: пипеточная помощь + дырявые санкции + внутренний социализм/схематоз

В октябре 2023г. страна-агрессор получила от продажи нефти $11,3 млрд. дохода. Это рекорд с мая этого года. При наличии ценового потолка Индия покупает российскую нефть по $72 за баррель. По данным Bloomberg, доход России от экспорта нефти сейчас больше, чем до горячей фазы войны против Украины.

Давайте определим ресурсы врага. По данным МВФ, в 2022г. ВВП России составил $2244 млрд. Это на $407,6 млрд. больше, чем в 2021 г. Доходы органов госуправления России в 2022г. составили 34,65% ВВП или ~$778 млрд. Для сравнения, этот показатель в 2021г. был $653 млрд. Т. е. в первый год российской агрессии, геноцидной войны, когда Запад нам обещал санкции из ада против России, ее государственные доходы выросли на $125 млрд. Т.е. российский агрессор мог вести войну почти полностью ТОЛЬКО на дополнительных доходах госбюджета.

В 2022г. расходы органов госуправления России составили 36% ВВП или ~$808 млрд. Для сравнения, в 2021г. они были 34,8% ВВП или $639 млрд. Т. е. за 2022г. госрасходы России выросли на $169 млрд. Т. е. рост расходов страны-агрессора в 2022г. на почти на 75% компенсировался получением дополнительных доходов.

А теперь посмотрим на 2023 год. ВВП России ожидается в плюсе на 2,2%. В долларовом выражении из-за девальвации российского рубля ВВП составит ~$1,9 — 2 трлн. Доходы органов госуправления (федеральный, местный бюджеты, фонды), составят ~33% ВВП или ~$660 млрд., расходы – 36% ВВП или ~$720 млрд. Да, это меньше, чем в 2022г., но на $81 млрд. больше, чем в 2021г.

Такова жесткая правда жизни. Врага нельзя недооценивать. Нельзя рассчитывать на успех тех партнеров и их решений, которые являются бумажными, формальными, декларативными.

Вот что происходит с углеводородами страны-агрессора. Выручка России от экспорта углеводородов в 2022г. составила $383,7 млрд., т. е. больше одного миллиарда в день. Это рекордный показатель за всю историю современной России. Это принесло в бюджет ~$350 млрд. или ~45% всех государственных доходов. В 2023г. доходы от углеводородов прогнозируются на уровне ~$220 — 250 млрд. Это ~38% доходов органов госуправления. Добыча нефти в России в 2023г. будет ~527 млн. тон. Это только на 2% меньше, чем в 2022г. Не из-за санкций, а по договоренности с стейкхолдерами ОПЕК. И это в условиях санкций, очевидной, открытой, нескрываемой геноцидной агрессии против Украины.

Чистая прибыль рашистских банков в 2023г. составит ~$38 млрд. В плюсе промышленность. Безработица – менее 3%. Розница растет. Инвестиции в основной капитал — в большом плюсе. Денежные реальные доходы – ~ +5%, реальная зарплата + ~8% в 2023.

Главные покупатели российского угля – Китай, Индия и Ю. Корея.

Главные покупатели российский сырой нефти – Китай, Индия, ЕС и Турция.

Главные покупатели сжиженного природного газа России – ЕС, Китай и Япония. Эта позиция российского экспорта вне санкций.

Главные покупатели российского сжиженного нефтяного газа – Турция и ЕС.

Главные покупатели российских нефтепродуктов – Турция, Китай и Саудовская Аравия.

Главные покупатели российского трубопроводного газа – ЕС, Турция и Китай. Эта позиция российского экспорта вне санкций.

Российская нефть продолжает составлять основу благосостояния страны-агрессора Фото: ТАСС

Самое время принять леденящий душ и признать следующее:

Давно прогнозируемый закат и декаданс Запада де-факто уже состоялся. Он стал беззубым, неспособным принудить основных нарушителей выполнять принимаемые ими решения, в частности, санкции. Он стал геополитическим посмешищем в глазах не только диктаторов, но и значительной части обществ и стран с дефектами демократии. В разгар геноцидной войны России против Украины проводить пышный, с помпой климатический саммит, когда британские ученые уже документально подтвердили естественный, а не антропогенный характер этого явления – это очередное убедительное доказательство неадекватности. Запад превратил свои же красные линии в клубок ниток, которыми вяжет носки для трансгендерных субъектов, выступающих за нулевую эмиссию, обязательный глобальный минимальный налог и ликвидацию частной собственности под видом уважения интересов бесчисленных стейкхолдеров. В разгар кровавой войны России против Украины продолжать торговать с ней, а Украине оказывать пипеточную помощь – как после этого можно верить декларациям G7/ЕС-27 о том, что они защищают ценности? Позволять агрессору обогащаться, перевооружаться, а жертве вымаливать помощь и оружие – и после этого заявлять об открытии переговоров о вступлении в ЕС? Ценностная политика в мире умерла. Ее нет. Realpolitik рулит, трубит и рубит. Современные религии превратились в сетевые организации по продвижению социалистических нарративов. Свобода, справедливость, собственность для них стали пустыми звуками. В мире, кроме редких очагов, не осталось сетей, организаций, структур, которые бы системного, научно обоснованно поддерживали культурные, мировоззренческие основы Запада. НАТО и система трансатлантической безопасности переживает экзистенциальный кризис, самый глубокий со времени поражения Америки во Вьетнамской войне. Его как бы приголубили, смягчили, украсили рюшечками. Воевать с реальными врагами разучились. Производить в нужном количестве оружия и военных товаров для реальной войны разучились. Декларациями, заседаниями, постановлениями нацизм, рашизм, терроризм и тоталитаризм не победишь. ООН, ОБСЕ, другие организации, созданные для обеспечения мира, безопасности и развития, превратились в вещь в себе, для VIP-распорядителей и потребителей чужого. Их наличие/отсутствие не влияет ни на реально идущие войны, ни на поведение агрессоров/террористов. VIP-распорядители чужого Запада (G-7/ЕС) вопреки воле и желанию большинства своих обществ оказать Украине всестороннюю реальную поддержку, включая военную, провалили обещание, заболтали, прозаседались, реально не пошли на значимую ревизию своих бюджетных приоритетов. Российская сеть мягкой силы (информация, агенты, агенты влияния, полезные идиоты, партнеры по бизнесу, поставщики чего-угодно) остается на Западе без должного внимания и оценки. Почти за два года "горячей" фазы войны – рашисты существенно активизировались, рассчитывая на распространение токсичности от загнивания самого Запада. Россия на пару с Китаем, безусловно, разрушают Запад изнутри самими изощренными операциями. Пряники для Украины в виде вступления в НАТО и ЕС в необозримом будущем в контексте реальных действий Запада по отношению к Украине и России является не пряниками, а форменным издевательством. Еще более циничным и аморальным, чем Будапештский меморандум. Мол, вы там как-нибудь, чем-нибудь воюйте, нас от нацистского врага защищайте, а мы будем вам заставлять менять законы о рыболовстве, домашних животных и стандартах фруктов/овощей. Вы как-нибудь ракеты/дроны делайте/покупайте, а мы вас зеленой металлургии, корпоративному управлению учить будем. Украине срочно нужен новый формат отношений с реальными партнерами и союзниками. Бюрократы только подливают масла в огонь наших конфликтов/противоречий с теми, кто реально хотел и еще хочет нам помочь. Политики только встраивают нас в свои внутренние повестки дня. Поэтому прямые связи и контакты с крупными корпорациями, финансовыми структурами, богатыми людьми, проведение с ними переговоров по их будущим интересам в Украине взаимен на военную и финансовую помощь сейчас – вот что нужно делать, а не тратить время/энергию за вымаливание помощи на Рамштайнах, инвестиционных форумах а-ля Лугано. Украине срочно нужно менять свою экономику, отношения к Предпринимателю. Это же абсурд, когда нацистская Россия сохранила у себя гораздо больше рыночных отношений, чем демократическая Украина с госрасходами под 70% ВВП, дефицитом бюджета под 25% ВВП и тотальным огосударствлением экономической деятельности. Украинская налоговая, таможенная службы, регуляторные и контрольные органы сделали для разрушения имиджа страны, для эрозии доверия к стране больше, чем информационные спецоперации врага. Более того, они же продолжают тормозить страну, отторгать инвесторов и охлаждать горячее желание волонтеров со всего мира нам помогать. В свете растущего давления на нас извне от наших партнеров/союзников (вот такие они у нас) Украине срочно нужен честный, откровенный диалог власти и общества, власти и бизнеса по совместной выработке плана действий до победы. В одиночку, врастопырку мы не победим. Пора признать собственные ошибки и провалы, сформировать новую команду для беспрецедентно сложных задач — и вперед, к победе над врагом. Нет, не шапкозакидательством. Не понтами и бахвальством, а умом, холодным расчетом и качеством диалога с партнерами и союзниками. Внутри страны и за рубежом.

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