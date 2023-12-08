Откуда деньги на войну? Россия зарабатывает миллиарды под санкциями, а Западу все равно
Россия наголову бьет Украину по качеству экономической политики, признает экономист Ярослав Романчук. Запад оказался не в силах этому противостоять — поэтому Украине следует пересмотреть формат отношений с Западом.
Агрессор наголову бьет нас по качеству экономической политики.
Украина: пипеточная помощь + дырявые санкции + внутренний социализм/схематоз
В октябре 2023г. страна-агрессор получила от продажи нефти $11,3 млрд. дохода. Это рекорд с мая этого года. При наличии ценового потолка Индия покупает российскую нефть по $72 за баррель. По данным Bloomberg, доход России от экспорта нефти сейчас больше, чем до горячей фазы войны против Украины.
Давайте определим ресурсы врага. По данным МВФ, в 2022г. ВВП России составил $2244 млрд. Это на $407,6 млрд. больше, чем в 2021 г. Доходы органов госуправления России в 2022г. составили 34,65% ВВП или ~$778 млрд. Для сравнения, этот показатель в 2021г. был $653 млрд. Т. е. в первый год российской агрессии, геноцидной войны, когда Запад нам обещал санкции из ада против России, ее государственные доходы выросли на $125 млрд. Т.е. российский агрессор мог вести войну почти полностью ТОЛЬКО на дополнительных доходах госбюджета.
В 2022г. расходы органов госуправления России составили 36% ВВП или ~$808 млрд. Для сравнения, в 2021г. они были 34,8% ВВП или $639 млрд. Т. е. за 2022г. госрасходы России выросли на $169 млрд. Т. е. рост расходов страны-агрессора в 2022г. на почти на 75% компенсировался получением дополнительных доходов.
А теперь посмотрим на 2023 год. ВВП России ожидается в плюсе на 2,2%. В долларовом выражении из-за девальвации российского рубля ВВП составит ~$1,9 — 2 трлн. Доходы органов госуправления (федеральный, местный бюджеты, фонды), составят ~33% ВВП или ~$660 млрд., расходы – 36% ВВП или ~$720 млрд. Да, это меньше, чем в 2022г., но на $81 млрд. больше, чем в 2021г.
Такова жесткая правда жизни. Врага нельзя недооценивать. Нельзя рассчитывать на успех тех партнеров и их решений, которые являются бумажными, формальными, декларативными.
Вот что происходит с углеводородами страны-агрессора. Выручка России от экспорта углеводородов в 2022г. составила $383,7 млрд., т. е. больше одного миллиарда в день. Это рекордный показатель за всю историю современной России. Это принесло в бюджет ~$350 млрд. или ~45% всех государственных доходов. В 2023г. доходы от углеводородов прогнозируются на уровне ~$220 — 250 млрд. Это ~38% доходов органов госуправления. Добыча нефти в России в 2023г. будет ~527 млн. тон. Это только на 2% меньше, чем в 2022г. Не из-за санкций, а по договоренности с стейкхолдерами ОПЕК. И это в условиях санкций, очевидной, открытой, нескрываемой геноцидной агрессии против Украины.
Чистая прибыль рашистских банков в 2023г. составит ~$38 млрд. В плюсе промышленность. Безработица – менее 3%. Розница растет. Инвестиции в основной капитал — в большом плюсе. Денежные реальные доходы – ~ +5%, реальная зарплата + ~8% в 2023.
Главные покупатели российского угля – Китай, Индия и Ю. Корея.
Главные покупатели российский сырой нефти – Китай, Индия, ЕС и Турция.
Главные покупатели сжиженного природного газа России – ЕС, Китай и Япония. Эта позиция российского экспорта вне санкций.
Главные покупатели российского сжиженного нефтяного газа – Турция и ЕС.
Главные покупатели российских нефтепродуктов – Турция, Китай и Саудовская Аравия.
Главные покупатели российского трубопроводного газа – ЕС, Турция и Китай. Эта позиция российского экспорта вне санкций.
Самое время принять леденящий душ и признать следующее:
- Давно прогнозируемый закат и декаданс Запада де-факто уже состоялся. Он стал беззубым, неспособным принудить основных нарушителей выполнять принимаемые ими решения, в частности, санкции. Он стал геополитическим посмешищем в глазах не только диктаторов, но и значительной части обществ и стран с дефектами демократии. В разгар геноцидной войны России против Украины проводить пышный, с помпой климатический саммит, когда британские ученые уже документально подтвердили естественный, а не антропогенный характер этого явления – это очередное убедительное доказательство неадекватности. Запад превратил свои же красные линии в клубок ниток, которыми вяжет носки для трансгендерных субъектов, выступающих за нулевую эмиссию, обязательный глобальный минимальный налог и ликвидацию частной собственности под видом уважения интересов бесчисленных стейкхолдеров. В разгар кровавой войны России против Украины продолжать торговать с ней, а Украине оказывать пипеточную помощь – как после этого можно верить декларациям G7/ЕС-27 о том, что они защищают ценности? Позволять агрессору обогащаться, перевооружаться, а жертве вымаливать помощь и оружие – и после этого заявлять об открытии переговоров о вступлении в ЕС?
- Ценностная политика в мире умерла. Ее нет. Realpolitik рулит, трубит и рубит. Современные религии превратились в сетевые организации по продвижению социалистических нарративов. Свобода, справедливость, собственность для них стали пустыми звуками. В мире, кроме редких очагов, не осталось сетей, организаций, структур, которые бы системного, научно обоснованно поддерживали культурные, мировоззренческие основы Запада.
- НАТО и система трансатлантической безопасности переживает экзистенциальный кризис, самый глубокий со времени поражения Америки во Вьетнамской войне. Его как бы приголубили, смягчили, украсили рюшечками. Воевать с реальными врагами разучились. Производить в нужном количестве оружия и военных товаров для реальной войны разучились. Декларациями, заседаниями, постановлениями нацизм, рашизм, терроризм и тоталитаризм не победишь.
- ООН, ОБСЕ, другие организации, созданные для обеспечения мира, безопасности и развития, превратились в вещь в себе, для VIP-распорядителей и потребителей чужого. Их наличие/отсутствие не влияет ни на реально идущие войны, ни на поведение агрессоров/террористов.
- VIP-распорядители чужого Запада (G-7/ЕС) вопреки воле и желанию большинства своих обществ оказать Украине всестороннюю реальную поддержку, включая военную, провалили обещание, заболтали, прозаседались, реально не пошли на значимую ревизию своих бюджетных приоритетов.
- Российская сеть мягкой силы (информация, агенты, агенты влияния, полезные идиоты, партнеры по бизнесу, поставщики чего-угодно) остается на Западе без должного внимания и оценки. Почти за два года "горячей" фазы войны – рашисты существенно активизировались, рассчитывая на распространение токсичности от загнивания самого Запада. Россия на пару с Китаем, безусловно, разрушают Запад изнутри самими изощренными операциями.
- Пряники для Украины в виде вступления в НАТО и ЕС в необозримом будущем в контексте реальных действий Запада по отношению к Украине и России является не пряниками, а форменным издевательством. Еще более циничным и аморальным, чем Будапештский меморандум. Мол, вы там как-нибудь, чем-нибудь воюйте, нас от нацистского врага защищайте, а мы будем вам заставлять менять законы о рыболовстве, домашних животных и стандартах фруктов/овощей. Вы как-нибудь ракеты/дроны делайте/покупайте, а мы вас зеленой металлургии, корпоративному управлению учить будем.
- Украине срочно нужен новый формат отношений с реальными партнерами и союзниками. Бюрократы только подливают масла в огонь наших конфликтов/противоречий с теми, кто реально хотел и еще хочет нам помочь. Политики только встраивают нас в свои внутренние повестки дня. Поэтому прямые связи и контакты с крупными корпорациями, финансовыми структурами, богатыми людьми, проведение с ними переговоров по их будущим интересам в Украине взаимен на военную и финансовую помощь сейчас – вот что нужно делать, а не тратить время/энергию за вымаливание помощи на Рамштайнах, инвестиционных форумах а-ля Лугано.
- Украине срочно нужно менять свою экономику, отношения к Предпринимателю. Это же абсурд, когда нацистская Россия сохранила у себя гораздо больше рыночных отношений, чем демократическая Украина с госрасходами под 70% ВВП, дефицитом бюджета под 25% ВВП и тотальным огосударствлением экономической деятельности. Украинская налоговая, таможенная службы, регуляторные и контрольные органы сделали для разрушения имиджа страны, для эрозии доверия к стране больше, чем информационные спецоперации врага. Более того, они же продолжают тормозить страну, отторгать инвесторов и охлаждать горячее желание волонтеров со всего мира нам помогать.
- В свете растущего давления на нас извне от наших партнеров/союзников (вот такие они у нас) Украине срочно нужен честный, откровенный диалог власти и общества, власти и бизнеса по совместной выработке плана действий до победы. В одиночку, врастопырку мы не победим. Пора признать собственные ошибки и провалы, сформировать новую команду для беспрецедентно сложных задач — и вперед, к победе над врагом. Нет, не шапкозакидательством. Не понтами и бахвальством, а умом, холодным расчетом и качеством диалога с партнерами и союзниками. Внутри страны и за рубежом.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно