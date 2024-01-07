300 миллиардов — не так и много: почему конфискованных российских денег Украине уже не хватит

В 2022 году замороженные $300 млрд российских денег выглядели как фантастическая сумма, вспоминает экономист Михаил Демкив. Рассчитывать на то, что ее передадут на восстановление Украины, приходилось лишь в самых оптимистичных предположениях. Сегодня этот сценарий — уже не фантастика, но сумма — уже не сказочная...

Поймал себя на мысли.

В 2022 году замороженные $300 млрд российских денег выглядели как фантастическая сумма. Рассчитывать на то, что ее передадут на восстановление Украины, приходилось лишь в самых оптимистичных предположениях.

Сегодня на календаре уже 2024 год. Использование тех замороженных активов понемногу превращается в базовый сценарий. Ради чего еще придется очень много поработать, но все более четко формулируется мысль, что финансовая помощь Украине должна идти из денег агрессора, и меньшим образом — за счет налогоплательщиков демократических стран. Пусть не все $300 млрд, а меньшая сумма — какая-то усушка, утруска по дороге произойдет. Только вот это уже не такие космические деньги на фоне ежегодных потребностей в финансировании дефицита бюджета, которые мы сейчас меряем четырьмя десятками миллиардов долларов, и я не вижу прогнозов резкого сокращения этого самого дефицита в ближайшее время. А еще плюс колоссальная стоимость восстановления разрушенного!

Такое себе переосмысление масштаба цифр. До 2022 в потоке новостей звучали совсем другие цифры. Миллиард долларов транша МВФ, полтора миллиарда привлечений от еврооблигаций. Потенциальные инвестиции в рынок земли мерили то ли десятком миллиардов, то ли чуть большей суммой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник