Украина и Запад заработают на России. Как конфискация активов РФ принесет выгоду союзникам

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Недавно меня пригласили помочь написать документ о том, несет ли конфискация активов России угрозы финансовой системе Европе. Мол, европейцы боятся, что прям все рухнет, другие страны перестанут хранить свои резервы в евро, все переедет в золото и Китай, ну и так далее.

Я реально был в шоке от этих вопросов и даже не знал, что писать. Как трейдеру, мне очень четко понятно, что эти риски, если они и были, уже давно реализовались — именно в момент ареста российских активов западом. Если бы Путин и его приспешники хоть на секунду могли бы представить, что такое возможно, они бы сделали все, чтобы вывести эти 300 млрд. из Европы до начала нападения.

Представьте себе, что вы руководите наркокартелем, и вам порекомендовали банк в Швейцарии, где не задают лишних вопросов и можно парковать свои миллиарды. И тут вы слышите, что этот банк, по запросу ФБР, заблокировал деньги главы какого-то другого картеля.

Вопрос к вам: ждете ли вы окончания расследования и решения по деньгам, или вы в ту же секунду говорите своему бухгалтеру перевести все деньги в другое место?

Вопрос риторический. Именно поэтому все людоеды вроде Путина, если они планируют нападать на соседей, уже давно перебалансировали хранение резервных средств. У них на это было два года. Именно поэтому сейчас осталось абсолютно ноль именно финансовых рисков для Европы, если они примут решение конфисковать активы — рынок это уже давно переварил. То есть, это решение лежит уже чисто в юридической/политической плоскости.

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Отобрать у России деньги – справедливо. Почему нельзя лишать этой возможности украинцев

А вот именно позитива от конфискации для рынка может быть очень много. И не только от того, что европейским и американским налогоплательщикам можно будет меньше тратить денег на поддержку бюджета Украины во время войны.

Мы можем сделать договоренность с нашими союзниками о том, что, к примеру, половину от конфискованных денег они забирают в свой "фонд восстановления Украины" и используют его, чтобы раздавать контракты своим компаниям на выполнение работ в Украине, даже во время войны.

15 миллиардов долларов — Deutsche Bahn Ag на строительство скоростной колеи Франкфурт-Киев. Тендер на строительство автобана Варшава-Луцк-Киев с новым огромным пропускным пунктом на 500 грузовиков в день. Миллиарды долларов уже сейчас западным медицинским концернам на оборудование госпиталей и реабилитационных центров на западной Украине. Идей может быть очень много.

Когда на прошлой неделе презентовали финальный документ по конфискации активов представителям посольств союзников, ко мне подошло очень много людей и сказали, что они впервые слышали эти идеи, предлагали встретиться, я реально был приятно удивлен реакцией.

Я уверен, что и можно, и нужно конфисковать замороженные активы, но мы должны поощрять союзников это сделать и дать их экономикам возможность получить профит от восстановления Украины за счет России. Как по мне, это лучший вариант, чем предоставление возможности зарабатывать на восстановлении всяким Столарам/Микитасям и нашим чиновникам.

Возможно, именно из-за опасений относительно того, как именно мы будем использовать эти средства, их еще и не конфисковали. Надо четко дать понять европейцам, что много из этих денег пойдет на контракты частному сектору союзников, и, уверен, решение будет принято!

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