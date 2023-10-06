Жесткий курс и лимит на импорт. Как выглядит британский рецепт выживания в войне

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В 1939 году, когда стало понятно, что война неизбежна, курс фунта упал с 4,61 долларов за фунт до 3,99 — где-то на 15%. С началом полномасштабной войны, курс сделали фиксированным, 4,03 долларов за фунт, и так его продержали вплоть до 1949 года.

При этом в Англии для экономии валюты были введены беспрецедентные ограничения на импорт не военных товаров. Даже импорт чая был ограничен, и люди стали заваривать те же самые листья несколько раз. Сохранилось письмо короля Георга к своему другу из США, где он просит того подарить себе пару ящиков элитной туалетной бумаги, потому что ее стало почти невозможно приобрести в Лондоне и он не хочет делать исключение на ограничения на импорт для королевской семьи.

Я уверен, что англичане тех времен бы немножко удивились, если бы увидели, сколько элитных автомобилей во время войны продается в Украине и как мы импортируем все, что угодно, почти без ограничений.

Британия выжила, потому что жила в режиме чрезвычайного времени

Зачем я делаю этот экскурс в историю? Я не очень понимаю, зачем сейчас делать "гибкий" курс гривны. Если бы я голосовал в НБУ, наверняка бы голосовал против. Несмотря на беспрецедентную финансовую поддержку союзников и ограничения на движение капитала, ситуация на валютном рынке очень далека от стабильной.

К сожалению, рыночные механизмы балансировки курса сейчас не работают — даже если бы курс гривны сейчас внезапно стал 50, это не то, что кто-то из иностранцев скажет "о, гривна слишком дешевая, давайте я куплю ее на 10 миллиардов долларов как инвестицию" или какой-то экспортер решит не максимально прятать валютную выручку за рубежом, а продавать ее. Все руководствуется только административными мерами — ограничениями на импорт и на покупку валюты, и обязательная продажа валюты. И даже я, который всегда топил за свободное движение капитала в Украине и снятие всех ограничений на конвертацию гривны, понимаю, что это необходимо во время войны.

Если нам надо сбалансировать валютные расходы, лучше фокусироваться на ограничении не критического импорта, и если уже нет никакого выхода, просто вновь внезапно "переставить" валютный курс на 15-20% и зафиксировать на пару лет или до конца войны. "Управляемая" девальвация имеет тенденцию превращаться в неуправляемую, и тогда снова придется вводить фиксированный курс, но эксперимент окажется довольно дорогим.

Я очень надеюсь, что я полностью не прав и эти риски не реализуются.

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