Задушить российскую военную машину. Почему западные корпорации до сих пор финансируют войну своими налогами

Уже пятеро знакомых иностранцев переслали сегодня статью Financial Times о том, что иностранные банки уплатили в Рашке $800 млн налогов.

Типа это шок.

Но еще больший шок был у них, когда я им говорил, что, по моим оценкам, западные корпорации продолжают платить в бюджет мордора где-то 20-30 миллиардов долларов в год!

Каждый третий доллар их бюджета идет на убийство украинцев, поэтому западные корпорации "спонсируют" войну где-то на 7-10 миллиардов.

How about them apples.

Именно поэтому я борюсь за то, чтобы на Западе ввели обязательное декларирование всеми публичными корпорациями, сколько они платят налогов на России. Именно поэтому настоящие патриоты прямо сейчас работают над восстановлением портала "международных спонсоров войны", который друзья России смогли закрыть в НАПК.

Мы сможем победить, только когда задушим российскую военную машину экономически. Мы должны давить по всем каналам, чтобы заставить западные компании наконец покинуть Россию.

Сделать больно России. Какие шаги Запада могут убить экономику страны-агрессора

И важным шагом будет именно обязательное декларирование уплаты денег в российский бюджет. И для начала требование платить уже сейчас 50% от того, что они заплатили в России, в "фонд восстановления Украины".

Это будет справедливо, и это самое малое, что они должны сделать.

Продолжаю давить, как могу. И особенно спасибо Financial Times за то, что приковали к этому внимание, но только банков мало — надо выводить на чистую воду всех, кто прямо сейчас помогает россиянам убивать украинцев.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

