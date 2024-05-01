Задушити російську воєнну машину. Чому західні корпорації досі фінансують війну своїми податками
На Заході потрiбно ввести обовʼязкове декларування всіма публічними корпораціями, скільки вони сплачують податків у Росії, вважає економіст Роман Сульжик. Треба виводити на чисту воду всіх, хто допомагає росіянам убивати українців.
Уже п’ятеро знайомих іноземців переслали сьогодні статтю Financial Times про те, що іноземні банки сплатили в Рашці $800 млн податків.
Типу це шок.
Але ще більший шок був у них, коли я їм казав, що, за моїми оцінками, західні корпорації продовжують сплачувати в бюджет мордору десь 20-30 мільярдів доларів на рік!
Кожен третій долар їхнього бюджету йде на вбивство українців, тому західні корпорації "спонсорують" війну десь на 7-10 мільярдів.
How about them apples.
Саме тому я борюся за те, щоб на Заході ввели обовʼязкове декларування всіма публічними корпораціями, скільки вони сплачують податків у Росії. Саме тому справжні патріоти прямо зараз працюють над відновленням порталу "міжнародних спонсорів війни", який друзі Росії змогли закрити в НАЗК.
Ми зможемо перемогти, тільки коли задушимо російську воєнну машину економічно. Ми маємо тиснути за всіма каналами, щоб змусити західні компанії нарешті залишити Росію.Важливо
І важливим кроком буде саме обовʼязкове декларування сплати грошей у російський бюджет. І для початку вимога сплачувати вже зараз 50% від того, що вони сплатили в Росії, у "фонд відновлення України".
Це буде справедливо, і це найменше, що вони мають зробити.
Продовжую тиснути, як можу. І особливо дякую Financial Times за те, що прикули до цього увагу, але тільки банків замало — треба виводити на чисту воду всіх, хто прямо зараз допомагає росіянам убивати українців.
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