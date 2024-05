Задушити російську воєнну машину. Чому західні корпорації досі фінансують війну своїми податками

Related video

Уже п’ятеро знайомих іноземців переслали сьогодні статтю Financial Times про те, що іноземні банки сплатили в Рашці $800 млн податків.

Типу це шок.

Але ще більший шок був у них, коли я їм казав, що, за моїми оцінками, західні корпорації продовжують сплачувати в бюджет мордору десь 20-30 мільярдів доларів на рік!

Кожен третій долар їхнього бюджету йде на вбивство українців, тому західні корпорації "спонсорують" війну десь на 7-10 мільярдів.

How about them apples.

Саме тому я борюся за те, щоб на Заході ввели обовʼязкове декларування всіма публічними корпораціями, скільки вони сплачують податків у Росії. Саме тому справжні патріоти прямо зараз працюють над відновленням порталу "міжнародних спонсорів війни", який друзі Росії змогли закрити в НАЗК.

Ми зможемо перемогти, тільки коли задушимо російську воєнну машину економічно. Ми маємо тиснути за всіма каналами, щоб змусити західні компанії нарешті залишити Росію.

Важливо

Зробити боляче Росії. Які кроки Заходу можуть вбити економіку країни-агресора

І важливим кроком буде саме обовʼязкове декларування сплати грошей у російський бюджет. І для початку вимога сплачувати вже зараз 50% від того, що вони сплатили в Росії, у "фонд відновлення України".

Це буде справедливо, і це найменше, що вони мають зробити.

Продовжую тиснути, як можу. І особливо дякую Financial Times за те, що прикули до цього увагу, але тільки банків замало — треба виводити на чисту воду всіх, хто прямо зараз допомагає росіянам убивати українців.

