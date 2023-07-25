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Думки

Весь контроль — в руки Заходу. Чому це — запорука успішного майбутньго в Україні

Нуль грошей до рук влади — ось просте правило, яке пропонує банкір Роман Сульжик, щоб Україна мала майбутнє. Все відновлення, всі реформи треба повністю довірити великим західним компаніям.

Роман Сульжик
Роман Сульжик
Банкiр
eye 59
грошi, гривня, корупцiя
Владі, яка звикла красти, ніяких грошей до рук давати не можна!
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Нещодавно в Київ приїжджав відомий економіст з Ірландії, Давід МакВілліамс, і ми дуже добре подискутували про майбутнє України.

Я йому розповів про те, що головним правилом відбудови має бути "нуль грошей в руки українській владі", через надвеликі корупційні ризики. Він перепитав: "Тобто, ти пропонуєш тимчасово віддати контроль над економікою західним корпораціям?", я відповів "так" і не знав, як він зреагує.

Давід трошки задумався і несподівано сказав: "Ми саме так і зробили наше Ірландське економічне диво! Ми просто знизили податки, запросили до нас купу всесвітніх корпорацій, і просто робили все що вони нам скажуть! Приймали будь-які закони, лише б їм було зручніше! Я ніколи не дивився на це з цього боку, але ми в себе зробили майже те, що ти пропонуєш!"

Він розповів про приклад свого друга дитинства, якій був інженером і пішов працювати на Intel декілька десятиріч тому, коли вони тільки відкрили офіс в Ірландії. Зараз тому трошки за 50, він постійно їздить по світу, керує купою проєктів і заробляє пів мільйона доларів на рік.

Давід каже: "Ця людина вже сама по собі вже двигун економіки. А якщо б ми не відкрили країну для іноземного капіталу, він би зараз працював у якісь місцевій шарашці і заробляв десь в десять разів менше"

Ця розмова ще більше додала мені певності в тому, що єдиний шлях для відбудови економіки — це залучити величезну кількість приватного західного капіталу. Тільки так ми зможемо зробити у нас касту професіоналів — людей, які мають гідну роботу, отримують гідну компенсацію, сплачують податки та є двигунами економіки.

Не може людина керувати держкомпаніями, які коштують сотні мільйонів доларів, та отримувати зарплатню 100 тис. грн на місяць. Це ганебна практика, і викликає багато питань до справжньої мотивації цієї людини.

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Майбутнє України — у надійні, перевірені руки!

Ми, як суспільство, маємо зрозуміти, що тільки через заохочення приходу до нас великих і маленьких західних корпорацій ми зможемо побудувати ту країну, якою ми будемо пишатись.

Бо головне, що на ці корпорації будуть працювати українці і будуть гідно заробляти. І я б починав вже з відбудови — треба вже думати про те, як залучити до нас хоча б 5-10 величезних будівельних компаній, як зробити, щоб саме вони отримували контракти на відбудову, а не місцеві ділки, які тільки і вміють, що роздавати хабарі та будувати собі вілли у Франції.

Нашим компаніям це теж піде на користь — чим більше в країні буде капіталу, тем легше його буде залучати, тим дешевше будуть кредити і може навіть, нарешті, запрацює фондовий ринок. Так, буде більше конкуренції, за людей особливо, але це корисна конкуренція, яка зробить наші бізнеси сильніше. А більша зарплатня у людей відкриє нові можливості для сервісних індустрій. Ми живемо в капіталістичному світі, і тільки через залучення приватного капіталу наше суспільство стане заможним.

Єдина каста, для кого західний капітал створить проблеми — це деякі наші чиновники та політики, які живуть за рахунок створення проблем бізнесу, а потім їх героїчного "вирішування". Західні бізнеси будуть сплачувати набагато менше корупційної ренти, і будуть вирішувати свої проблеми через суди та посольства, а не через хабарі.

Насправді, я вважаю що саме спротив цієї касти і є головною перепоною на шляху приватного капіталу до нас. Саме тому, коли ви чуєте, що хтось знов розповідає про "захист економічного суверенітету України" — розумійте, що людина не піклується про країну, а тільки про збереження "правил гри", які зробили нас найбіднішою країною в Європі.

Повне відкриття нашої країни для іноземного капіталу — це моя українська мрія.

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