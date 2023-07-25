Весь контроль — в руки Заходу. Чому це — запорука успішного майбутньго в Україні

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Нещодавно в Київ приїжджав відомий економіст з Ірландії, Давід МакВілліамс, і ми дуже добре подискутували про майбутнє України.

Я йому розповів про те, що головним правилом відбудови має бути "нуль грошей в руки українській владі", через надвеликі корупційні ризики. Він перепитав: "Тобто, ти пропонуєш тимчасово віддати контроль над економікою західним корпораціям?", я відповів "так" і не знав, як він зреагує.

Давід трошки задумався і несподівано сказав: "Ми саме так і зробили наше Ірландське економічне диво! Ми просто знизили податки, запросили до нас купу всесвітніх корпорацій, і просто робили все що вони нам скажуть! Приймали будь-які закони, лише б їм було зручніше! Я ніколи не дивився на це з цього боку, але ми в себе зробили майже те, що ти пропонуєш!"

Він розповів про приклад свого друга дитинства, якій був інженером і пішов працювати на Intel декілька десятиріч тому, коли вони тільки відкрили офіс в Ірландії. Зараз тому трошки за 50, він постійно їздить по світу, керує купою проєктів і заробляє пів мільйона доларів на рік.

Давід каже: "Ця людина вже сама по собі вже двигун економіки. А якщо б ми не відкрили країну для іноземного капіталу, він би зараз працював у якісь місцевій шарашці і заробляв десь в десять разів менше"

Ця розмова ще більше додала мені певності в тому, що єдиний шлях для відбудови економіки — це залучити величезну кількість приватного західного капіталу. Тільки так ми зможемо зробити у нас касту професіоналів — людей, які мають гідну роботу, отримують гідну компенсацію, сплачують податки та є двигунами економіки.

Не може людина керувати держкомпаніями, які коштують сотні мільйонів доларів, та отримувати зарплатню 100 тис. грн на місяць. Це ганебна практика, і викликає багато питань до справжньої мотивації цієї людини.

Майбутнє України — у надійні, перевірені руки!

Ми, як суспільство, маємо зрозуміти, що тільки через заохочення приходу до нас великих і маленьких західних корпорацій ми зможемо побудувати ту країну, якою ми будемо пишатись.

Бо головне, що на ці корпорації будуть працювати українці і будуть гідно заробляти. І я б починав вже з відбудови — треба вже думати про те, як залучити до нас хоча б 5-10 величезних будівельних компаній, як зробити, щоб саме вони отримували контракти на відбудову, а не місцеві ділки, які тільки і вміють, що роздавати хабарі та будувати собі вілли у Франції.

Нашим компаніям це теж піде на користь — чим більше в країні буде капіталу, тем легше його буде залучати, тим дешевше будуть кредити і може навіть, нарешті, запрацює фондовий ринок. Так, буде більше конкуренції, за людей особливо, але це корисна конкуренція, яка зробить наші бізнеси сильніше. А більша зарплатня у людей відкриє нові можливості для сервісних індустрій. Ми живемо в капіталістичному світі, і тільки через залучення приватного капіталу наше суспільство стане заможним.

Єдина каста, для кого західний капітал створить проблеми — це деякі наші чиновники та політики, які живуть за рахунок створення проблем бізнесу, а потім їх героїчного "вирішування". Західні бізнеси будуть сплачувати набагато менше корупційної ренти, і будуть вирішувати свої проблеми через суди та посольства, а не через хабарі.

Насправді, я вважаю що саме спротив цієї касти і є головною перепоною на шляху приватного капіталу до нас. Саме тому, коли ви чуєте, що хтось знов розповідає про "захист економічного суверенітету України" — розумійте, що людина не піклується про країну, а тільки про збереження "правил гри", які зробили нас найбіднішою країною в Європі.

Повне відкриття нашої країни для іноземного капіталу — це моя українська мрія.

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