Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки

За що воюють українці? Проста історія, що дає відповідь на це запитання

Головна ставка у війні з Росією — свобода, переконаний економіст Роман Сульжик. Українці борються за те, щоб залишитися вільними, щоб не стати рабами, як цього хоче Путін і його підлеглі.

Роман Сульжик
Роман Сульжик
Банкiр
eye 174
ЗСУ, солдати
Українці воюють за те, щоб залишитися вільними
Related video

За що ми воюємо? Уже два, десять, сотні років? Що саме ми відстоюємо?

Дозволю собі поділитися з вами історією, яка залишила неймовірне враження.

Позавчора їхав із друзями в таксі в Івано-Франківську, і літній водій, дуже веселий западенець, несподівано почав нам щось казати російською — мабуть, почув, що ми її ще трохи використовуємо.

Я кажу — не треба, продовжуйте нормально спілкуватися, навіщо себе ламати?

І він несподівано каже:

"Я со Львова, и для меня русский — родной язык. У меня отец был бандеровец, так меня после войны забрали от мамы в детский дом, и там воспитывали только на русском. Потом отправили на целину в Казахстан, я украинский язык только в 80-е первый раз начал учить".

Ми реально були шоковані, до цього він розмовляв чудовою українською. Я продовжив його запитувати:

— А коли ви зрозуміли, ким батько був насправді?

— Ще в Радянському Союзі. Я зустрічався з дівчиною, так її батько був дисидент, і він коли почув моє прізвище, розповів, хто був мій батько, він добре знав про нього, казав, що був справжній герой.

Важливо
Ключ до перемоги — нова країна. Як перетворити Україну з монархії на республіку
Ключ до перемоги — нова країна. Як перетворити Україну з монархії на республіку

Він ще багато чого розповів. Найяскравіше — про те, що його син служив у Французькому легіоні, з друзями повернувся на початку війни та захищав Суми. І мене вразила його щира ненависть до того, що з ним зробили. "Везде был только русский язык. Школа — русский. Училище — русский. Работа — русский. Все детство учили, что отец был врагом и предателем".

Я слухав його й розумів — саме за це ми зараз воюємо!

Я не хочу жити у світі, де ми програємо, Україна перестає існувати, і мого сина забирають в якісь "дєтскій дом", там вчать, що батько був нацист і українець, а він — русскій і має падати на коліна, коли бачить портрет Путіна.

Я хочу, щоб мій син розмовляв тільки українською, щоб він узагалі не розумів російську, щоб ця мова в моїй родині померла разом зі мною.

Сотні років вони ламали долі українців і вбивали нас тільки за, те, що ми були вільними людьми та не хотіли жити в їх "дружеской сємьє" рабів.

Наша основна відмінність від "русскіх" — ми не раби. Ми ніколи ними не були та ніколи не будемо.

Саме тому вони нас так ненавидять.

Саме тому ми зараз воюємо.

І саме тому ми переможемо.

Пишаюсь всіма нами, і щасливий жити саме зараз, коли ми остаточно скидаємо із себе та з наших дітей ланцюги катів.

Слава Україні!

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо
Лебедина пісня Путіна. Чому його Росія розвалиться, хоча зараз і здається сильною
Лебедина пісня Путіна. Чому його Росія розвалиться, хоча зараз і здається сильною