Зробити боляче Росії. Які кроки Заходу можуть вбити економіку країни-агресора

Related video

Коли мене питають: "як зробити найбільш боляче економіці на Росії?" я завжди кажу одне і те ж — перманентно відсікти її від іноземного капіталу!

Пропозиція дуже проста — всім фондовим ринкам в країнах-союзниках ввести для публічних корпорацій "Mandatory Disclosure of russia Exposure" — обовʼязкове декларування інтересів на Росії.

Кожна корпорація, яка користується привілею доступу до ринку капіталу, має щоквартально звітувати інвесторам про таке:

Яка вартість активів, якими вони прямо або опосередковано володіють на Росії. Скільки вони мають там співробітників. Скільки податків вони сплатили в бюджет країни-террориста поточного року та протягом останніх трьох років.

Насправді, це вкрай важлива інформація для інвесторів в ці корпорації, і політики і регулятори мають надати їм можливість отримати ці данні. І тоді інвестори вже самі вирішать, чи хочуть вони продовжувати тримати акції цих компаній, чи ні.

Я можу уявити, як після введення цієї норми у популярному застосунку для інвестицій Robinhood навколо назв багатьох компаній раптово з’являється літерка "Z", чи російсько-фашистський прапор. І тут умовна Грета Тунберг робить твіт із закликом не інвестувати в компанії, що спонсорують вбивства дітей в Україні. В цей же час умовний фонд а-ля Blackrock чи PIMCO виходить і каже, що за пів року вони вийдуть з усіх компаній, які продовжують спонсорувати війну, та будуть "russia free fund".

І все. Lights out, як казали у нас на трейдінг-деску. Після виходу дослідження у Financial Times, що акції компаній, які продовжують мати інтереси на Росії, торгуються у середньому на 3.7% нижче їхніх "раша фрі" конкурентів, всі раптово почнуть робити плани по виходу з країни-агресора, та працювати максимально над тим, щоб здибатися цієї ганебної літери "Z" біля свого лого.

Навряд чи якась західна компанія захоче жити з таким тавром

Не кажу, що це зробити легко. Я вже давно просуваю цю ініціативу, і йде не дуже легко. Ще рік тому я дуже просив Насіма Талеба це підтримати і підняти на прапор, але тоді він сказав, що йому було б більш важливо відсікти закупівлю нафти і газу у Росії, ця ініціатива була не на часі. Спробую знов з ним поговорити.

Але наші керівники, які займаються санкціями знають про це…

Саме тому що цю санкцію буде дуже важко відкотити назад — навіть через 10 років після перемоги мені важко уявити, що хтось на Заході скаже "все, Росія вже більше не становить загрози світові, давайте більше не будемо декларувати ризики Росії та вільно інвестувати туди". Це може відбутися тільки після повної компенсації збитків Україні, що займе не один рік.

Західні політики та військові нам дуже допомагають, але ми на власні очі бачимо, як багато західних компаній намагаються "пересидіти" війну і сподіваються якось залишитись на Росії. Зараз як раз чудовий час дотиснути і змусити їх декларувати своїм інвесторам, що саме вони там роблять, і хай вже ті вирішують, чи хочуть вони бути до цього причетними.

Це дуже маленький крок в порівнянні з тими санкціями, що вже діють, але такий, що може мати величезні наслідки.

Джерело

Важливо