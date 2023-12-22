Україна та Захід зароблять на Росії. Як конфіскація активів РФ принесе вигоду союзникам

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Нещодавно мене запросили допомогти написати документ про те, чи несе конфіскація активів Росії загрози фінансовій системі Європі. Мовляв, європейці бояться, що прям все впаде, інші країни перестануть зберігати свої резерви в євро, все переїде в золото і Китай, ну і так далі.

Я реально був в шоці від цих питань і навіть не знав, що писати. Як трейдеру, мені дуже чітко зрозуміло, що ці ризики, якщо вони і були, вже давно реалізувалися — саме в момент арешту російських активів заходом. Якщо б Путін та його посіпаки хоч на секунду могли б уявити, що таке можливо, вони б зробили все, щоб вивести ці 300 млрд. з Європи до початку нападу.

Уявіть собі, що ви керуєте наркокартелем, і вам порекомендували банк в Швейцарії, де не ставлять зайвих питань і можна паркувати свої мільярди. І тут ви чуєте, що цей банк, на запит ФБР, заблокував гроші голови якогось іншого картеля.

Питання до вас: чи чекаєте ви закінчення розслідування і рішення щодо грошей, чи ви в ту ж секунду кажете своєму бухгалтерові перевести всі гроші в інше місце?

Питання риторичне. Саме тому всі людожери на кшталт Путіна, якщо вони планують нападати на сусідів, вже давно перебалансували зберігання резервних коштів. В них на це було два роки. Саме тому зараз залишилось абсолютно нуль саме фінансових ризиків для Європи, якщо вони приймуть рішення конфіскувати активи – ринок це вже давно переварив. Тобто, це рішення лежить вже чисто в юридичній/політичній площині.

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А ось саме позитиву від конфіскації для ринку може бути дуже багато. І не тільки від того, що європейським та американським платникам податків можна буде менше витрачати грошей на підтримку бюджету України під час війни.

Ми можемо зробити домовленість з нашими союзниками про те, що, до прикладу, половину від конфіскованих грошей вони забирають у свій "фонд відновлення України" і використовують його, щоб роздавати контракти своїм компаніям на виконання робіт в Україні, навіть під час війни.

15 мільярдів доларів — Deutsche Bahn Ag на будівництво швидкісної колії Франкфурт-Київ. Тендер на будівництво автобану Варшава-Луцьк-Київ з новим величезним пропускним пунктом на 500 вантажівок на день. Мільярди доларів вже зараз західним медичним концернам на обладнання шпиталів та реабілітаційних центрів на західній Україні. Ідей може бути дуже багато.

Коли минулого тижня презентували фінальний документ по конфіскації активів представникам посольств союзників, до мене підійшло дуже багато людей і сказали, що вони вперше чули ці ідеї, пропонували зустрітись, я реально був приємно здивований реакцією.

Я впевнений, що і можна, і потрібно конфіскувати заморожені активі, але ми маємо заохочувати союзників це зробити й дати їхнім економікам можливість отримати профіт від відновлення України за рахунок Росії. Як на мене, це кращий варіант, ніж надання можливості заробляти на відновленні усяким Столярам/Микитасям та нашим чиновникам.

Можливо, саме через побоювання щодо того, як саме ми будемо використовувати ці кошти, їх ще і не конфіскували. Треба чітко дати зрозуміти європейцям, що багато з цих грошей піде на контракти приватному сектору союзників, і, впевнений, рішення буде прийнято!

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