Весь контроль — в руки Запада. Почему это — залог успешного будущего в Украине

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Недавно в Киев приезжал известный экономист из Ирландии, Давид МакВиллиамс, и мы очень хорошо подискутировали о будущем Украины.

Я ему рассказал о том, что главным правилом восстановления должно быть "ноль денег в руки украинской власти", из-за сверхбольших коррупционных рисков. Он переспросил: "То есть, ты предлагаешь временно отдать контроль над экономикой западным корпорациям?", я ответил "да" и не знал, как он отреагирует.

Давид немножко задумался и неожиданно сказал: "Мы именно так и сделали наше Ирландское экономическое чудо! Мы просто снизили налоги, пригласили к нам кучу всемирных корпораций, и просто делали все что они нам скажут! Принимали любые законы, лишь бы им было удобнее! Я никогда не смотрел на это с такой стороны, но мы у себя сделали почти то, что ты предлагаешь!"

Он рассказал о примере своего друга детства, которой был инженером и пошел работать на Intel несколько десятилетий назад, когда они только открыли офис в Ирландии. Сейчас тому немножко за 50, он постоянно ездит по миру, руководит кучей проектов и зарабатывает полмиллиона долларов в год.

Давид говорит: "Этот человек уже сам по себе уже двигатель экономики. А если бы мы не открыли страну для иностранного капитала, он бы сейчас работал в какой-то местной шарашке и зарабатывал где-то в десять раз меньше"

Этот разговор еще больше придал мне уверенности в том, что единственный путь для восстановления экономики — это привлечь огромное количество частного западного капитала. Только так мы сможем сделать у нас касту профессионалов — людей, которые имеют достойную работу, получают достойную компенсацию, платят налоги и являются двигателями экономики.

Не может человек управлять госкомпаниями, которые стоят сотни миллионов долларов, и получать зарплату 100 тыс. грн в месяц. Это позорная практика, и вызывает много вопросов к настоящей мотивации этого человека.

Будущее Украины — в надежные, проверенные руки!

Мы, как общество, должны понять, что только через поощрение прихода к нам больших и маленьких западных корпораций мы сможем построить ту страну, которой мы будем гордиться.

Потому что главное, что на эти корпорации будут работать украинцы и будут достойно зарабатывать. И я бы начинал уже с восстановления — надо уже думать о том, как привлечь к нам хотя бы 5-10 огромных строительных компаний, как сделать, чтобы именно они получали контракты на восстановление, а не местные дельцы, которые только и умеют, что раздавать взятки и строить себе виллы во Франции.

Нашим компаниям это тоже пойдет на пользу — чем больше в стране будет капитала, тем легче его будет привлекать, тем дешевле будут кредиты и может даже, наконец, заработает фондовый рынок. Да, будет больше конкуренции, за людей особенно, но это полезная конкуренция, которая сделает наши бизнесы сильнее. А большая зарплата у людей откроет новые возможности для сервисных индустрий. Мы живем в капиталистическом мире, и только через привлечение частного капитала наше общество станет богатым.

Единственная каста, для кого западный капитал создаст проблемы — это некоторые наши чиновники и политики, которые живут за счет создания проблем бизнесу, а потом их героического "решения". Западные бизнесы будут платить гораздо меньше коррупционной ренты, и будут решать свои проблемы через суды и посольства, а не через взятки.

На самом деле, я считаю, что именно сопротивление этой касты и является главной преградой на пути частного капитала к нам. Именно поэтому, когда вы слышите, что кто-то снова рассказывает о "защите экономического суверенитета Украины" — понимайте, что человек не заботится о стране, а только о сохранении "правил игры", которые сделали нас самой бедной страной в Европе.

Полное открытие нашей страны для иностранного капитала — это моя украинская мечта.

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