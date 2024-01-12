Запрет на выезд мужчин за границу. Как ужесточают контроль и какие документы теперь нужны?

"Правительство Украины усиливает контроль за воинским учетом, в частности относительно проверки документов мужчин на границе. На это указывает не только ситуация с отказами мужчинам в пересечении границы, но и новый законопроект о мобилизации, который должна рассмотреть Верховная Рада". Мнение

Начиная с 30 декабря 2023 года пограничники начали массово отказывать мужчинам в пересечении границы. Это касалось даже тех людей, которые имели основания для выезда из Украины. При этом в первые дни в ГПСУ вообще отрицали факт изменений в правилах пересечения границы, ссылаясь, якобы, на слухи из социальных сетей об отказе в пересечении границы лицам мужского пола, например, с третьей группой инвалидности или тех, кто является многодетным отцом. Что же случилось на самом деле?

Основания для выезда мужчин за границу

В ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрен перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. С полным перечнем можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

В Украине ужесточают воинский учет Фото: DW

Какие новые документы требует ГПСУ от мужчин?

В соответствии с официальным разъяснением ГПСУ, правила пересечения границы мужчинами от 18 до 60 лет не изменились. То есть категории, на которые не распространяется запрет на выезд из страны, остались теми же, но к документам могут относиться более придирчиво.

Прежде всего это связано с усилением контроля в связи с тем, что в последнее время участились случаи использования поддельных документов, которые мужчины предоставляли пограничникам при пересечении границы. При этом было отмечено, что пограничники по своему усмотрению имеют право дополнительно требовать к обычному пакету документов военно-учетные документы с ТЦК, которые подтверждают, что человек действительно имеет отсрочку от мобилизации или является освобожденным от призыва, а именно: выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Действительно, правительство Украины усиливает контроль за воинским учетом, в том числе и в отношении проверки документов мужчин на границе. На это указывает не только ситуация с отказами мужчинам в пересечении границы, но и новый законопроект о мобилизации, который должна рассмотреть Верховная Рада.

Полномочия ТЦК и СП о необходимости дополнительных документов

В соответствии с Положением о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного Кабинетом Министров Украины № 154 от 23.02.2022, ТЦК и СП:

рассматривают обращения военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также ведут прием граждан, обращающихся по указанным вопросам, выдают необходимые справки и другие документы;

осуществляют контроль за правомерностью выдачи гражданам военно-учетных документов, удостоверений и других документов.

В соответствии со ст. 6 Закона Украины "О пограничном контроле", пересечение лицами государственной границы осуществляется только при условии прохождения пограничного контроля и с разрешения уполномоченных должностных лиц Государственной пограничной службы Украины .

Чтобы мужчине разрешили выезд, с 30 декабря у него должен быть документ из ТЦК и СП Фото: УНИАН

Итак, ТЦК и СП уполномочены выдавать соответствующие документы, подтверждающие основание для отсрочки или увольнения с военной службы (военно-учетный документ с соответствующей записью или выписка из протокола ТЦК о предоставлении отсрочки, или же документ, подтверждающий снятие с воинского учета). Эти документы, в зависимости от своего обстоятельства, лицо имеет право получить, обратившись в ТЦК и СП.

Судебные прецеденты из-за отказа в пересечении границы

В реестре судебных решений уже есть некоторые дела, которые рассматривались в связи с отказом в пересечении государственной границы Украины. Например, дело № 280/1610/23, Единый государственный реестр судебных решений (court.gov.ua). В данном деле говорится о том, что инспектор пограничного контроля отказал лицу с установленной II группой инвалидности в пересечении границы, хотя были предоставлены документы, подтверждающие соответствующее заболевание:

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии;

справка ГУ Пенсионного фонда.

Не согласившись с решением об отказе в пересечении государственной границы, мужчина сначала подал жалобу в соответствующий пограничный отряд, но ему отказали. После этого суд первой инстанции удовлетворил требования истца, но апелляционный суд больше воспринял позицию пограничного отряда по следующим причинам.

Апелляционный суд отметил, что согласно ч. 1 ст. 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" могут вводиться и осуществляться временные ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также прав и законных интересов юридических лиц, предусмотренных указом Президента Украины о введении военного положения, такие меры правового режима военного положения:

устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств (пункт 6 части 1 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения");

запрещать гражданам, состоящим на воинском или специальном учете в Министерстве обороны Украины… менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара… (пункт 16 части 1 статьи 8 Закона №389-VIII).

Суд апелляционной инстанции в постановлении руководствовался правовыми позициями, изложенными Верховным Судом в постановлениях от 27.09.2023 года по делу № 380/16876/23, от 29.07.2023 года по делу № 260/2807/22. То есть суд согласился с позицией представителя ГПСУ, который отказал в пересечении границы, относительно предоставления соответствующего разрешения от ТЦК и СП.

Апелляционный суд принял решение в пользу пограничной службы, что может стать прецедентом в судебных делах о выезде за границу мужчин с инвалидностью

Итак, с 30 декабря 2023 года ГПСУ, кроме документов, подтверждающих обстоятельство для отсрочки или увольнения с военной службы, требует еще и военно-учетный документ с соответствующей записью или выписку из протокола ТЦК о предоставлении отсрочки, или же документ, подтверждающий снятие с воинского учета. Государственные органы считают такие требования правомерными, что заставляет реагировать на их действия тем или иным образом. Поэтому, кроме стандартного пакета документов для пересечения границы, мужчины в возрасте 18–60 лет, у которых есть действительные для этого основания, должны учитывать вышеупомянутую позицию суда.

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