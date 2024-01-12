Уйти в подземелье. Как уберечь военную инфраструктуру Украины от российских обстрелов

Украине надо строить подземные города для военной инфраструктуры — особенно для тыла в 30-50 километров от линии фронта. Так считает военнослужащий Егор Фирсов, видя в этом спасение от ракетных обстров.

Относительно массированных ракетных обстрелов прифронтовой зоны.

Меня будут считать сумасшедшим, но озвучу свое мнение, что нам надо строить подземные города для военной инфраструктуры. Монотонно, постепенно. Но строить.

Особенно это касается тыла в 30-50 километрах от линии фронта.

Размещение резервного личного состава, работа складов, кадров, столовых, учебные залы, группы персонала — все военные в тылу должны быть и работать только под землей.

Да, и возможно, не только в прифронтовых зонах, а и по всей стране также. Про этажи, отдельные дома, открытое пространство — надо забыть.

Сейчас орки бьют ракетами по несколько раз в день по тылу в Донецкой области, целясь именно в логистические тыловые пункты. Чтобы усложнить нашу логистику в направлении Авдеевки. Военного успеха враг не имеет. Попадают по гражданскому населению... Но бьют по несколько раз в день.

Направление Донетчины имеет преимущества тем, что здесь большое количество промышленных объектов и подвалов, но качественно разместить личные составы военных все равно трудно.

На востоке есть выгодные локации — куда ракетам попасть просто невозможно. За холмами, терриконами, карьерными насыпями. Там и надо строить инфраструктуру для военных. И это реально.

Один из израильских командующих признавался, что для них вызывают огромные сложности именно подземные хранилища у палестинцев. Понять, что где находится и как все это функционирует, очень трудно. Что готовит враг, где хранит оружие, где собирается для слаживания.

Сколько у врага ракет еще — никто не знает. И сколько они будут бить по тыловым пунктам, тоже.

Качественные и прочные укрепрайоны на передовой и глубокая инфраструктура в тылу в 50-километровой зоне от фронта — это основа основ, устойчивости. Сколько бы у врага не было ракет, "шахедов" и другого зла, которое убивает — на поле боя, это никак не будет влиять.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник