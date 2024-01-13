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Страх, доносы и война. Чем будет жить Россия в 2024 году и нужны ли Путину переговоры
В 2024 году России придется прилагать определенные усилия, чтобы сохранить видимость нормального состояния дел, предполагает журналист Вадим Денисенко. Это будет происходить на всех направлениях — политическом, социальном, военном.
Россия-2024. Прогноз
Если коротко:
- стабильность макроэкономических показателей будет держаться на частичном использовании фонда национального благополучия (минимум 1,3 -1,5 трлн рублей из примерно 4,5-4,7 трлн, которые там накоплены) и на обесценивании рубля. Проще говоря, за макростабильность заплатят россияне ухудшением своей жизни. Сейчас 43% россиян говорит, что их уровень жизни ухудшился. На середину — вторую треть года таких будет до 50%. Является ли это критическим? Пока сказать сложно, но можем допустить, что недовольство властью и желание завершить войну будет резко нарастать ближе к концу 2024 года (если не будет громких побед). В то же время, усиление интенсивности наращивания ВПК в ущерб другим отраслям приведет к коллапсу в целом ряде этих самых отраслей со всеми вытекающими последствиями для экономики и социалки;
- если интенсивность боев будет такой, как в этом году (потери в районе 15 тыс. в месяц), Путину не нужна будет мобилизация. В то же время, в конце 2024-2025, метод вербовки по бедным регионам контрактников будет резко затруднен. Желающих будет минимум и единственный резерв (без объявления мобилизации) — 100% перевод срочников в контрактники;
- Россия не стала вассалом Китая, как многие у нас об этом говорят. России нужно примерно два года для того, чтобы стать технологически зависимой от Китая в так называемых "отраслях экономики 21 века". В то же время, Китаю не нужен развал России, а нужна слабая Россия с понятным руководством. Украина нужна для Китая, и обязательно с выходом к Черному морю. Чтобы спрыгнуть с китайской иглы технологий, у Путина есть год-полтора, дальше это будет сделать значительно сложнее, хотя, даже в случае еще большей технологической зависимости, это не будет означать, что Россия становится вассалом Китая. Если Китай не начнет игру по замене Путина;
- выборы Путина — это выборы пожизненного императора с изменением правил игры. Теперь "модель Березовского", когда уничтожались "оппоненты", превращается в "модель Пригожина", когда уничтожается любой, кого заподозрили в нелояльности. Это не значит, что убьют всех и начнется террор, но понятийное право расправиться с любым Путин берет себе. Страх быть уничтоженным лишь за небольшую нелояльность или самостоятельность — становится главным двигателем для сосуществования элит;
- главная война элит больше не работает в логике транзита власти, а работает исключительно в логике создания "должности(и)" серого(их) кардинала(ов). Модель будущего управления Россией имеет два полюса. Первый — неоандроповщина (проект Партушева-Чемезова), когда небольшая группа людей в центре через силовые структуры управляет страной. Второй — модель Кириенко, которая предусматривает создание баланса между силовиками и не силовиками в виде создания КПСС-2 на базе "Единой России". Судя по всему, будет выбрана гибридная модель, где 70-80% будет отдано силовикам. Но при любых обстоятельствах, Россия в 2024 году будет окончательно переходить на рельсы страха и доносов на фоне постепенного закрытия внешнего мира от населения;
- готова ли Россия к затяжной войне? И да, и нет. Путину, исходя из всего вышесказанного, выгодно было бы пойти на переговоры в 2024 году. Теоретически, во второй половине года существует вероятное окно возможностей для переговоров. И тут надо понимать, что переговоры могут быть выгодны и нашим ключевым союзникам. Правда, вероятность такого сценария, составляет 50 на 50.
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