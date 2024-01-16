2023-й — год прорыва для БПЛА. Как ВСУ сделали дроны важнейшим оружием войны

За прошлый год подразделения БПЛА стали важнейшими в структуре ВСУ — и очень важным фактором успеха. Военнослужащий Егор Фирсов рассказывает, как они живут и наносят урон врагу.

Меня сейчас радуют некоторые положительные тенденции.

Первое — моральный дух в подразделениях ударных БПЛА на самом высоком уровне. Это те ребята, которые жгут технику, могут наглядно увидеть свои результаты, — это добавляет существенной мотивации. Результаты своей работы мы можем отправить друзьям как свидетельство, что на фронте мы были не зря. Я и сам, когда встречаюсь с кем-то в тылу, с удовольствием открываю телефон с видео и фото и начинаю в деталях все рассказывать.

Подразделение БПЛА погружено в глубокую интеллектуальную работу, и откровенно — в наших ротах есть больше возможностей восстанавливаться, чем у пехотинцев, что дает стабильное эмоциональное состояние.

Второй момент — это то, что 2023 год стал годом технологических прорывов. У бригад появились собственные лаборатории, собственные тактики применения БПЛА, мы сами изготавливаем антенны, некоторые разрабатывают собственные системы РЭБ. Мы мечтаем и на полном серьезе с аргументами спорим, как в теории применить дрон, чтобы сбить вражеский самолет. В конце концов эти дискуссии и практика приведут к практическим решениям. Кто-то таки это сделает первым.

Когда на поле боя находится "вкусная" цель, между подразделениями есть ожесточенные гонки, кто же поразит ее первым. И круто, когда по вражескому танку в одну минуту прилетает сразу три дрона от разных подразделений.

Потом, правда, есть споры, на кого все-таки это поражение записывать. Но это уже второстепенно, нас это существенно не смущает.

Идет работа по настройке дронов

Все эти достижения, конечно, скорее, вопреки обстоятельствам. Просто война и бедность заставила всех быть творческими, что-то придумывать, в конце концов просто начинать учить физику за 8-й класс.

Без шуток, один из наших командиров отделения почти каждый день открывает лекции для детей по физике, чтобы лучше понимать, как функционирует радиоволна.

Затем Паха экзаменует и нас, задавая, по ходу работы, различные вопросы.

Все это говорит о том, что десятки тысяч военнослужащих понесут этот опыт дальше — учить других, масштабировать производства, открывать новые, возможно, такие, которые будут конкурентными в мире.

Это так вам пару слов, чтобы видели крутые положительные тенденции, а не концентрировались исключительно на "зраде".

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