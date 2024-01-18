Запад ведет Украину к поражению. Что должно измениться прямо сейчас для достижения победы

"Зависшая" в Конгрессе помощь Украине — то, чего Америка сейчас ни в коем случае не может себе позволить, утверждает политолог Эндрю Мичта в колонке для Politico. США должны наконец осознать, что им угрожает большая война — именно им, а не Украине.

Неспособность Сената США принять пакет помощи Украине в прошлом месяце, вероятно, запомнится как первая костяшка домино, упавшая в агрессивной войне России и потенциально подготавливающая почву для победы президента России Владимира Путина. И хотя Конгресс США, как ожидается, предпримет еще одну попытку в 2024 году, это стало явным признаком того, что Запад устал от открытого подхода "столько, сколько потребуется".

Пришло время для новой стратегии.

Это правда, что администрация президента США Джо Байдена преуспела в том, чтобы привести НАТО к общему ответу на неспровоцированное вторжение России, — и это запомнится как великолепное проявление стратегической ДНК Америки. Но то, что последовало за этим, замутило ситуацию, особенно затянувшийся и чрезмерно осторожный процесс оказания военной помощи Украине.

Самое главное, что США и их союзники должны были сформулировать четкое видение победы. Вместо этого мы слышали от различных чиновников, что либо Украина должна решить, каким должно быть конечное состояние, когда Путину нельзя позволить победить, либо что Украине нельзя позволить проиграть. Как говорится: если не знаешь, куда идешь, любая дорога приведет тебя туда.

И в результате то, что происходило в Вашингтоне, Берлине или Париже при обсуждении нашей общей стратегии по Украине за последние два года, теперь превратилось в знакомые мантры о "замораживании конфликта". Между тем режим санкций, который должен нанести ущерб России, оказался настолько пористым, что, по прогнозам, в конце 2023 года суверенный фонд благосостояния страны будет на 40 процентов больше, чем в 2022 году.

Но ни один фактор не оказал более пагубного воздействия на ход этой войны, чем неспособность НАТО предложить Украине четкий путь к членству в Альянсе на Вильнюсском саммите. Идея о том, что Украина не готова к членству в НАТО, возможно, даже еще больше придала смелости Путину и продлила войну, чем сдержанный подход Запада к помощи Украине.

К настоящему времени реальность должна начать осознаваться: если мы не изменим нашу политику, Украина проиграет. А победа России нанесет такой удар по авторитету Запада, что затмит последствия поражения в Афганистане.

Что необходимо, так это стратегическое мужество переосмыслить архитектуру европейской безопасности таким образом, чтобы стабилизировать восточный фланг, нанести России однозначное стратегическое поражение в Европе и сдержать будущую агрессию Москвы против НАТО.

Однако ни одна из этих целей не может быть достигнута без вступления Украины в НАТО; без реструктуризации военного положения США в Европе путем создания постоянных военных баз США в Польше и Румынии, а также в Финляндии или странах Балтии; и без оказания неослабевающего давления на западноевропейских союзников НАТО с целью добиться масштабного и быстрого перевооружения, чтобы они могли обеспечить основу обычного потенциала сдерживания и обороны Альянса.

Времени осталось не так много, но политическую работу над этими решениями еще можно завершить к моменту их представления на саммите в Вашингтоне, посвященном 75-й годовщине НАТО, этим летом.

Саммит НАТО в Вильнюсе оказался бесполезным для Украины Фото: Скриншот из Telegram

Еще есть время обратить вспять то, что в Москве и Пекине расценили бы как поражение США в Украине. Однако Конгрессу и администрации Байдена необходимо отбросить межпартийные разногласия и договориться о том, что необходимо сделать, чтобы обеспечить стратегическую победу Киева на поле боя, что сместило бы динамику в пользу Запада.

Это означает отказ от нынешнего подхода — и вместо этого предоставить Украине оружие и боеприпасы, необходимые ей для прорыва обороны России, сделать российскую армию в Украине неэффективной в бою и недвусмысленно сообщить, что мечта Российской Федерации об империи — это фантазия. Обеспечение Украины ресурсами таким образом, чтобы сделать эту войну как можно короче, должно стать основной целью Запада.

Дипломатия США должна приложить все усилия, чтобы заручиться поддержкой в ​​НАТО расширения полноправного членства и для Украины — ничто не станет более сильным сигналом о решимости Запада.

Более того, пришло время признать, что мы уже давно прошли тот этап, когда могли позволить европейским союзникам по НАТО не выполнять свои обязательства по восстановлению своих вооруженных сил. Как организация, основанная на договоре, НАТО опирается на ряд взаимных обязательств, и невыполнение этих обязательств подрывает сами основы договора. Неприемлемо, что некоторые из самых богатых стран Европы продолжают пренебрегать расходами на оборону.

Однако, чтобы стимулировать перевооружение Европы, Вашингтону необходимо отойти от непрекращающихся политических споров по поводу контрольного показателя в 2 процента и настоять на том, чтобы союзники предоставили реальный военный потенциал, как это предусмотрено в трех региональных планах НАТО и требованиях к потенциалу. Все, что не соответствует этому, делает эти планы бессмысленными и делает Альянс уязвимым для российского шантажа или нападения.

Но прежде всего Вашингтону нужна стратегия национальной безопасности, которая не была бы реактивной, а вместо этого формировала бы глобальную среду безопасности. Это означает признание центральной роли Атлантического и Тихоокеанского театров военных действий для безопасности и процветания США, а также приоритетное внимание региональному балансу на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Корейском полуострове. Это также означает понимание того, что никакой "поворот" не решит ту реальность, что объединенные силы Америки слишком малы, чтобы сдерживать китайско-российский альянс и защищаться от него, если наши противники решат атаковать одновременно в Европе и Азии.

Таким образом, США придется восстановить свою оборонно-промышленную базу и расширить свои вооруженные силы, чтобы справиться с проблемами, с которыми они сталкиваются в настоящее время. Ему также необходимо будет значительно увеличить свои расходы на оборону, чтобы соответствовать усилиям своих противников. Если посмотреть на оборонное наращивание Пекина — и особенно на недавно утвержденный оборонный бюджет Москвы, — текущий уровень расходов США просто недостаточен. И последнее, но не менее важное: США необходимо будет вернуть приоритеты национальной безопасности в центр принятия экономических решений, особенно когда речь идет об американских инвестициях в Китай.

Кроме того, Конгресс, Пентагон и оборонная промышленность должны серьезно обсудить, отвечает ли нынешний подход к закупкам нынешним потребностям, с целью сбалансировать наш непрекращающийся поиск все более сложных систем с конструкциями, обеспечивающих массовое производство и накопление запасов.

И наконец политический класс Америки должен сформулировать, как выглядит победа в этом раунде конфликта великих держав. Он также должен представить конкретную стратегию достижения этой цели, которую граждане смогут принять и поддержать, донося до сознания реалии этого все более опасного мира, в котором мы находимся.

Вместо повторения мантр об адаптации к возникающей многополярности пришло время признать, что мы вступили в период затяжной системной нестабильности во всем мире. Пришло время для американской стратегии национальной безопасности, которая не просто говорит о "стратегической конкуренции" и "поддержании международного порядка, основанного на правилах" в нормативных терминах, но также рисует геостратегическую карту мира, которая отвечает интересам США и ее союзников.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник