Против Трампа нет приема? Как экс-президент США идет к своей второй победе на выборах

Британский публицист Тим Стэнли в колонке для The Telegraph признает — Трамп уже фактически победил, как минимум — в своей партии. И отвечает на вопрос — почему так случилось после всего того, что произошло с экс-президентом США в последние годы?

Джаггернаута Трампа невозможно остановить. Он выиграл праймериз в Айове, набрав более половины голосов и уступив второе место Рону ДеСантису, который не представляет особой долгосрочной угрозы. Нью-Гемпшир во вторник станет битвой не столько предвыборных кампаний, сколько опросов общественного мнения: Американская исследовательская группа показывает, что Трамп и Никки Хейли идут нога в ногу, тогда как Университет Саффолка дает Дональду преимущество в 16 пунктов. Ставлю на последнее. FiveThirtyEight.com присуждает Саффолку оценку A- за надежность, АИГ — скудную оценку C+.

Если предположить, что Трамп действительно победит, гонка не просто закончится — ее на самом деле никогда не было. Французский постструктуралист Жан Бодрийяр, как известно, утверждал, что "войны в Персидском заливе не было". Подавляющая огневая мощь Запада сделала поражение Ирака неизбежным; все, что сделало одностороннюю резню похожей на войну, было умелым ее освещением в СМИ.

Точно так же, если отбросить подкасты и бесконечные кадры того, как Трамп входит в здание суда и выходит из него, реальность такова, что Трамп ни разу не вступал в дебаты со своими оппонентами; Хейли отказалась от участия в дебатах в Нью-Гэмпшире; а ДеСантис неофициально вообще покинул штат (он проводит предвыборную кампанию в Южной Каролине, родине Хейли, где Трамп уверенно лидирует). Между тем, демократы не проводят настоящих праймериз. Белый дом решил наказать Нью-Гэмпшир за досрочное планирование выборов, поэтому делегаты не будут выделены, а Джо Байден не появится в бюллетенях для голосования, хотя, по прогнозам, он все равно выиграет с большим перевесом.

Полная бессмысленность конкурсов в этом году необычна – это возврат к 1960-м годам, когда праймериз были показными, а номинации принимались где-то в другом месте.

2024 зависит от событий, в значительной степени внешних по отношению к демократическому процессу. Уберут ли Трампа из бюллетеней или отправят в тюрьму? Будет ли Байден летом заменен на Гэвина Ньюсома? Это может быть первый съезд демократов с 1968 года, который действительно имеет значение, который вы можете рассматривать либо как переворот, совершенный теневыми влиятельными лицами, либо как возврат к более раннему, более разумному режиму, при котором государственные деятели, а не низовые идеологи, выбирали президента.

Главным аргументом Трампа против Байдена становится возраст президента Фото: Twitter

Говоря об идеологии, видим — она тоже отошла на второй план. Самым известным соперником Байдена является Дин Филлипс — конгрессмен из Миннесоты, который мог бы набрать до четверти голосов в Нью-Гэмпшире, хотя его кампания редко оказывалась успешной. На одно мероприятие буквально никто не пришел. Не помогает и то, что Филлипс не сосредоточился на существенном либеральном вопросе, чтобы спровоцировать протестное голосование; его единственная претензия — возраст Байдена. Хейли и ДеСантис также избегали прямого противодействия трампизму – поскольку широко распространено мнение, что Хейли хочет быть вице-президентом Дональда; ДеСантис — его наследник в 2024 году.

Хейли, конечно, бросила вызов сторонникам Трампа по теме Украины, но, не столкнувшись с публичными дебатами, избегает пристального внимания к своим позициям, и гонка фокусируется на личности. Это почти средневековье. Король слишком стар? Претендент кривоватый? Продержится ли любой из них хотя бы год? Когда-то люди не голосовали, они составляли гороскопы – и на основании того, что Близнецы находятся в Девятом доме, я предсказываю, что в ноябре мы будем вспоминать об этом как о самой очевидной президентской гонке в истории. Ей суждено было принять такую ​​форму с ноября 2020 года – ведь это есть и должен был быть матч-реванш.

Почему все это стало так неизбежно? Потому что Трамп отказался признать результаты последних выборов. Потому что машина Республиканской партии не желает с ним разрывать, а его избиратели не откажутся от него. А еще потому, что Байден — такой же нарцисс, как и его оппонент, и не отойдет в сторону, даже несмотря на то, что его умственный упадок ощутим. Наконец, можно подозревать, что люди, которых больше всего устраивают кандидатуры Трампа и Байдена — это сами Байден и Трамп, поскольку каждый считает повторное выдвижение другого своим лучшим шансом на победу.

Правы ли они? Будет ли Хейли или Ньюсом более сильным противником?

Что ж, недавний опрос YouGov показал, что Хейли опережает Байдена на восемь пунктов, что больше, чем преимущество Трампа в два процента. Напротив, Ньюсом не демонстрирует никакого преимущества перед Байденом в гипотетических поединках против Трампа. Поскольку американцы так мрачно оценивают направление развития своей страны, любой кандидат от республиканцев, вероятно, сильнее любого демократа. Когда избиратели чувствуют депрессию в двухпартийной системе, действующий президент падает, а оппозиция растет – поэтому победа Трампа в ноябре вполне логична.

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