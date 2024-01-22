Тяжелое налоговое бремя, или Что ждет ФОПы в случае запланированного изменения упрощенной системы

"Изменения, которые предлагает Национальная стратегия доходов, приблизит упрощенную систему по содержанию к общей. Это может привести к тому, что десятки малых предпринимателей будут вынуждены нести дополнительное бремя не только повышенной ставки налога, но и вести учет, внедрять РРО. Это несет в себе риски сужения объемов бизнеса и уменьшения темпов развития соответствующих отраслей экономики". Мнение

В течение последних лет упрощенная система налогообложения была важным элементом роста как традиционных отраслей экономики (аграрный бизнес, сфера услуг и обслуживания), так и инновационных отраслей экономики. Это способствовало стабильному фактическому росту налоговых поступлений от предпринимателей.

Изменения, которые предлагает Национальная стратегия доходов, приблизят упрощенную систему по содержанию к общей. Это может привести к тому, что десятки малых предпринимателей будут вынуждены нести дополнительное бремя не только повышенной ставки налога, но и вести учет, внедрять РРО. Это несет в себе риски сужения объемов бизнеса и уменьшения темпов развития соответствующих отраслей экономики. Соответственно, нужен баланс между потенциальными потерями доходной части бюджетов всех уровней вследствие отмены упрощенной системы и ожидаемыми доходами бюджетов разных уровней в случае увеличения ставок налога для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения.

Всем нужен РРО, или почему предлагается отказ от наличных

Полный отказ от наличных расчетов в Украине в условиях военного или чрезвычайного положения вряд ли возможен. В Национальной стратегии доходов правительство обращает внимание на то, что режим упрощенной системы может ставить под угрозу налоговые поступления, поскольку возможности занижения налоговых обязательств в сочетании с практическим отсутствием учета движения товаров, высоким уровнем наличных расчетов при неприменении РРО и необязательностью документального подтверждения их происхождения товаров, реализуемых через упрощенную систему, являются сильными стимулами для сокрытия объемов оборотов и реальных объемов наличных расчетов с конечными потребителями таких товаров.

Для исключения таких рисков следует устанавливать требования по применению РРО большим количеством предпринимателей-упрощенцев, внедрять точечные правила документального подтверждения происхождения товаров и внедрение более строгих правил относительно наличных расчетов.

Отказ от наличных расчетов в Украине в условиях военного или чрезвычайного положения вряд ли возможен

Целью правительства должно стать внедрение надлежащего правового регулирования, которое бы исключило пространство для злоупотреблений упрощенной налоговой системой, а не ограничение наличных расчетов — наличные расчеты являются неотъемлемой частью и предпринимательской деятельности, и повседневного быта граждан.

Доступ налоговой к данным банковских счетов

Согласно Нацстратегии, получение статуса физического лица — предпринимателя будет приобретаться физическим лицом автоматически по заявочному принципу путем открытия в банковском учреждении счета со статусом "для ведения предпринимательской деятельности". Такой подход является новеллой для Украины, однако вовсе не является нововведением украинского правительства, ведь осуществление налогового контроля за деятельностью индивидуальных предпринимателей сквозь призму банковских данных является привычным для многих стран. Однако, ключевым моментом для реализации подобного алгоритма является вопрос урегулирования доступа налоговых органов к банковским сведениям, в частности тех сведений, которые классифицируются, как банковская тайна.

В Нацстратегии фактически речь идет об отмене института банковской тайны Фото: Mikhail Nilov from Pexels

Правительство и Министерство финансов Украины настаивают, что подобные инициативы не могут считаться нарушением банковской тайны, ведь по их убеждению налоговые органы должны иметь полный доступ к информации о доходах физических лиц или так называемых индивидуальных предпринимателей — в частности, основываясь на подобном опыте стран ЕС. Международный опыт предлагает несколько способов имплементации подобного механизма налогового контроля, например путем предоставления банкам статуса налоговых агентов, которые будут начислять и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет за счет клиента, или же предварительное декларирование доходов физического лица налоговыми органами на основе доступных данных, в частности сведений от банков, с последующим правом плательщика доказать и/или опровергнуть тот или иной налогооблагаемый доход.

Сначала нужна реформа налоговой, а уже потом возможны идеи по контролю поступлений на банковские счета

Учитывая предыдущий опыт инициатив по реформированию института упрощенной системы налогообложения и историческую особенность настроений населения к банковским учреждениям, внедрение таких нововведений должно быть постепенным и системным. Первым шагом должна стать комплексная реформа налоговых органов и объема взаимодействия налоговых органов с банками, который обеспечит защиту информации клиентов банков, прозрачность и законность запросов налоговых органов к банкам о предоставлении информации и ответственность должностных лиц налоговых органов за нарушение требований законодательства относительно получения и использования информации, полученной от банков.

Повышение порога для обязательной регистрации плательщиком НДС

Порог регистрации плательщиком НДС будет эффективно применяться ко всем плательщикам упрощенки, что обеспечит регистрацию всех плательщиков первой группы и объединенной второй группы в системе налогообложения НДС в случае достижения такого порога.

В данном случае речь идет о гармонизации национального законодательства об НДС с законодательством ЕС. Это предусматривает минимизацию льгот по НДС, гармонизацию ставок и администрирования этого налога. Эти изменения приведут к удорожанию стоимости услуг и товаров малого бизнеса.

Применение порога НДС больно ударит по малому бизнесу, а стоимость товаров и услуг возрастет Фото: pexels.com

Согласно Нацстратегии, вторая и третья группы упрощенной системы для физических лиц-предпринимателей будут объединены в одну группу (объединенная вторая группа), и все налогоплательщики, которые будут находиться на этой объединенной системе, будут платить налог от объема полученного дохода на основе дифференцированной шкалы ставок. От минимальной ставки в 3% для торговой деятельности до 17% для ряда услуг. Для плательщиков объединенной второй группы будет обязательным применение регистраторов расчетных операций (РРО).

Также пересмотрят перечень видов деятельности, разрешенных для участия в первой группе, чтобы исключить высокомаржинальные бизнесы. Фиксированный налог отменят и введут ставку с фактически полученного дохода. К тому же, учет и документальное подтверждение происхождения товаров в реализации станут обязательными, независимо от организационно-правовой формы и/или вида деятельности плательщика (требования к учету обещают максимально упростить).

Понятно, что это усложнит ведение бизнеса и приведет к удорожанию товаров. Однако после реализации этой реформы может уменьшиться количество "серых" товарных схем.

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