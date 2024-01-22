Ад в Ленинградской области. Каковы реальные последствия удара украинских дронов по газовому терминалу

Украинский дрон вывел из строя важнейший нефтегазовый терминал в Ленинградской области. Это приятно само по себе, но журналист-международник Ростислав Демчук указывает на то, что еще важнее: такие удары становятся тенденцией.

Весть о попадании украинских беспилотников по нефте- и газотерминалам производственного комплекса "Новатэк-Усть-Луга" Кингисепского района Ленинградской области я получил в начале третьего ночи.

Пока ждал дополнительных фото и видеоподтверждений, немного ознакомился с профилем предприятия "Новатэк-Усть-Луга". Предприятие охватывает довольно большую территорию на побережье Балтийского моря. Оно состоит из причального терминала и завода по фракционированию стабильного газового конденсата. В порту стабильный газовый конденсат перерабатывается в легкую и тяжелую нефть, газ (в частности, авиационный), дизельную фракцию и мазут.

Пожар в Усть-Луге почти потушен, терминал выведен из строя Фото: ТАСС

По предварительным данным, удар беспилотника пришелся на огромный резервуар с газовым конденсатом. В результате пожара вспыхнули еще два резервуара. Таким образом, в течение первого часа после попадания беспилотником в первый резервуар выгорело три резервуара, огонь перекинулся на другие производственные узлы предприятия и к утру огонь уничтожил 1/3 всего предприятия. С территории "Новатэк-Усть-Луга" было эвакуировано более 150 работников.

Из порта нефтегазового комплекса ООО "Новатэк-Усть-Луга" газовый конденсат направлялся в страны Южной Америки и на внутренний рынок. На этом сегодня деятельность предприятия остановлена.

Замечательная тенденция. 19-го января после удара украинских беспилотников по нефтебазе в российских Клинцах Брянской области пожар продолжался более суток и также практически выжег дотла всю нефтебазу.

Эту яркую и феерическую картину немного портит тот факт, что украинский дрон совсем чуточку не дотянул до складов с порохом Тамбовского порохового завода и военного завода "Щегловский вал" в Тульской области. Но, как говорится: еще не вечер!

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