Каждой машине — по РЭБу. Почему украинским воинам нужна дополнительная защита от дронов

Все фронтовые автомобильные системы должны быть немедленно обеспечены РЭБ-защитой, настаивает военнослужащий Егор Фирсов. Иначе часто украинские воины остаются беспомощными перед атаками многочисленных российских дронов.

Современная война — это бешеная динамика. В том числе и в технологиях, и в обеспечении.

Что вчера не было актуальным, сегодня становится жизненно необходимым.

Полгода назад я писал, что на передовой мы все будем ездить, замотанные в сетки от вражеских FPV-дронов.

Я понимал тенденцию, хотя тогда применение дронов еще не было таким массовым.

Появилось видео, где едут ребята в пикапе. Один из них в багажнике пытается на ходу автоматной стрельбой из автомата отбиться от FPV-дронов, которые их атакуют.

Выглядит все это, как в компьютерной игре. Только все по-настоящему. И на весах — жизнь всей группы.

Кстати, обратите внимание на период суток — скорее всего, это вечер. И вражеский дрон был со специальной светочувствительной камерой. А снег еще и помогал оператору дрона сделать фон более светлым и благоприятным для поражения цели.

Кстати, применение ударных FPV-дронов с ночными камерами сейчас уже очень распространено, особенно на Авдеевском направлении.

Тем ребятам повезло, дроны попали рядом и не попали в авто.

Но в воздухе в эту секунду на фронте летают сотни вражеских FPV-дронов.

И вопрос, как уберечь себя во время передвижений от FPV-дрона, становится крайне актуальным.

Поэтому среди обеспечения армии уже каждое (!) авто передовой надо оборудовать средствами РЭБ.

Их мощность будет невысока, но за счет динамики движения авто такой РЭБ должен давить или хотя бы усложнять телеметрию дрона.

Ранее экипажи, передвигаясь в авто на передовой, чувствовали себя условно более-менее защищенными. Все опасались только противотанковых-управляемых ракет. Ни один минометный расчет или танк не попадет в подвижную цель на расстоянии километров.

Единственное, что надо было учитывать, — это чтобы внезапно не попасть под обстрелы, где может посечь обломками.

Сейчас (в эти месяцы) ситуация на поле боя меняется. Тысячи авто, которые мотаются туда-сюда, проводя ежедневные ротации, эвакуации, подвозы БК и т.д., становятся все более уязвимыми.

И говорю я это не просто как военный, а как боец подразделения, где мы сами дежурим, чтобы поразить подвижную цель врага, с личным составом анализируя вражескую трассу, которая еще полгода назад считалась глубоким тылом.

Поэтому принятие срочных мер по обеспечению автомобильных систем РЭБ — крайне важно!

Чтобы мы не упустили факторы, которые существенно влияют на ход войны уже сегодня и выходят из шаблонов старых военных доктрин.

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