Кремль промахнулся. Что не так с новым главным российским оппозиционером Надеждиным

В России появился новый оппозиционный кандидат в президенты — Борис Надеждин. На самом деле, утверждает журналист Вадим Денисенко, этот продукт путинской системы, правда, может превратиться в неконтролируемую единицу

Интервью Надеждина. Новый поворот или лебединая песня?

Борис Надеждин дал программное интервью, в котором заявил, что первым делом остановит войну, но не собирается отдавать захваченные территории. Собственно, если отбросить тезис о прекращении войны, он говорит все то же самое, что и Путин, с двумя отличиями: он не считает НАТО абсолютным злом и по захваченным территориям (кроме Крыма), возможно, проведет референдум. Сакраментальная фраза "мы не знаем, где будет линия фронта" — актуальна для Надеждина.

Итак, что все это значит?

Надеждин — кандидат от системы, и все его действия так или иначе согласованы системой. Он не похож на человека, который получил головокружение от 100 тысяч подписей. А потому это интервью — согласованное с Кремлем. Повторюсь: программа Надеждина — это полная калька идей Путина, за исключением того, что НАТО не является экзистенциальной угрозой. Российский антивоенный демократ — соглашается во всем с Путиным, кроме НАТО. И такая калька может сыграть шутку с российскими властями. Главная интрига сегодняшнего дня — допустят его к выборам или нет. Если не допускают, это интервью — классическая лебединая песня, где политик говорит: вот это моя программа, но меня не допустили. Тем более, что перед нами вчера уже разыграли комедию с лидером партии "Новые люди", который поставил подпись в поддержку Надеждина и будет гордо "нести флаг" снятого кандидата. Если Надеждина допускают к выборам, то тут мы можем получить определенный демарш элит, выступающих против единоличного императорского правления Путина с обнулением договоренностей и гарантий. Пока, если честно, очень сложно представить себе объединение этих самых элит в таком смелом шаге. Поэтому, пока более вероятно, что даже если допустят Надеждина, то только для того, чтобы спустить на него всех своих цепных псов. При этом всем, надо понимать: еще пару недель назад никто даже не рассчитывал, что никому не известный и системный Надеждин может начать получать поддержку от всех, от кого только можно, и объединит несоединимых избирателей (всех тех, кто устал от Путина).

Кремль придумал Надеждина — и промахнулся? Фото: delfi.lt

Здесь с одной стороны мы видим четкий промах команды, которая формировала списки кандидатов в Президенты (команда Кириенко). Промах заключается в следующем: с одной стороны, надо обеспечить Путину результат в 85%, а с другой — показать в списке хоть кого-то из оппозиции (несогласные с Путиным составляют 22-23%). Группа Кириенко боялась зарегистрировать 3-4 оппозиционеров, потому что на всех других системных кандидатов (КПРФ, ЛДПР, "Новые люди") не хватило бы голосов, потому что каждый из них должен был бы получить что-то в районе 4-5%, и рискнули выдвинуть единого "оппозиционера". И как результат, имеют сейчас проблему, которую надо решать. Или точнее: россияне наступили на грабли Лукашенко.

По состоянию на сейчас Надеждин — системный кандидат, который согласился играть в игру, предложенную Кремлем. И представить себе, что он становится Тихановской, пока сложно. Но в течение последних недель мы видим, как система не может держать удар. Поэтому, в случае допущения к выборам, Надеждин действительно может повторить подвиг Навального (не Тихановской) и взять хороший результат в столицах. Это именно тот момент, когда хвост (избиратель) виляет собакой (властью, которая считает, что все контролирует и не видит усталости общества). Поэтому власти нужно его не допускать. В противном случае — Кремль может просто подсунуть свинью Путину. А тот, кто подсунет (кто заверит Путина, что все под контролем), станет врагом номер 1.

Следовательно, Украине было бы выгодно, чтобы Надеждина допустили к выборам. Тогда у нас был бы вариант, при котором существует вероятность электорального бунта.

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