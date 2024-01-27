Запретить военную форму. Почему в ближнем тылу ВСУ надо переодевать в гражданское

Военнослужащий ВСУ Егор Фирсов предлагает отменить ношение военной формы в ближнем тылу. По мнению Фирсова, она часто помогает вражеской разведке определить места дислокации важных армейских объектов.

Хорошо было бы отменить ношение военной формы в ближнем тылу. А возможно, и вообще запретить, если форма не является прямой необходимостью для выполнения функции военного.

Я убежден на 100%, что основной источник поступления развединформации у орков в тылу — это агентурная сеть. Ездит какой-то дед на велосипеде туда-сюда (это не выдумка), все срисовывает, что увидел, куда кто заходит в военной форме, куда что заезжает; потом этот "дед" передает данные врагу — все, что видел.

Со временем мы удивляемся, почему ракета прилетала в помещение четвертый раз подряд, где никого нет. Да вот потому, что дед так передал информацию. Увидел где-то рядом каких-то людей в форме (которых сейчас на Востоке — каждый третий), и что-то ему показалось.

Военных в 30-километровой зоне, конечно, очень много.

А сколько таких агентов, которые просто ходят и фиксируют информацию.

Как-то в одном из тыловых городов после приезда с "передка" мы сидели на багажнике с ребятами и тщательно рассматривали видео наших работ.

Вдруг подошел какой-то мужик в каких-то башмаках и в бушлате.

"Как дела, ребята? Вы с работы?"

Я подумал, что это какой-то сторож. И говорю ему:

"Мужик, иди, не мешай".

И вдруг этот "сторож" начал сыпать словами, как глубокий чувак в теме дронов. Я посмотрел на него и немного прозрел...

У меня был диссонанс — что-то не то.

Короче, оказалось, что это один из командиров спецподразделения СБУ. И работает его группа по Авдеевскому направлению.

А одет в бушлат он был, чтобы не палиться в городе, что он военный.

И правда — зачем это кому-то нужно знать.

Поэтому задача военных командиров в тылу — везде переодеть личный состав в треники, бушлаты, джинсы. Чтобы ни один местный не понимал, это шахтеры идут или военные.

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