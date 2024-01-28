Пережить Путина: что помешает РФ и поможет Западу в военном марафоне

У Запада — уникальный шанс покончить с циничным и жестоким путинским режимом, считает эксперт Леон Арон в колонке для The Washington Post. Нужно просто понять, что время точит изнутри Россию, и проявить терпение и последовательность в поддержке Украины.

В своем военном марафоне Владимир Путин надеется пережить Украину и Запад на поле боя, в коридорах власти и в судах общественного мнения. Но в новом году ему предстоит столкнуться с третьим опасным соперником — самой войной. Боевые действия в Украине, вероятно, усилят нагрузку на жизнь большинства россиян и подвергнут многих из них все большей опасности, поскольку война, как прожорливый крот, пожирает кремлевские запасы денег и людей.

В 2024 году Кремль увеличит расходы на оборону на 68 процентов по сравнению с прошлым годом. В сочетании с расходами на правоохранительные органы, военные будут потреблять 40 процентов бюджета страны. Откуда возьмутся деньги? Учитывая цены на нефть и объемы экспорта природного газа, большая часть которого раньше шла в Западную Европу (он снизился примерно на 60 процентов по сравнению с 2021 годом), годовой доход государства от этих источников сократился на 24 процента.

Если не будет более широкой войны на Ближнем Востоке, цена нефти вряд ли вырастет настолько, чтобы компенсировать расходы на оборону. Увеличение объемов экспорта энергоносителей также не сможет принести гораздо больше денег: Россия уже перекачивает всю нефть, которую может добыть, продавая большую часть ее с большими скидками Китаю и Индии. Во всяком случае, продажи могут снизиться, поскольку Запад продолжает репрессировать владельцев "теневого флота", перевозящего российскую нефть в нарушение страхового предела цен в 60 долларов за баррель, установленного "Большой семеркой", а некоторые порты склонны отказать во входе многим из этих старых незастрахованных судов.

В прошлом году российское правительство повысило налоги на продажу нефти и газа и ударило по предприятиям единовременным налогом на непредвиденные доходы. Путин также залез в Фонд национального благосостояния, который держат на черный день, чтобы изъять 38 миллиардов долларов, или одну пятую от общей суммы. При таких темпах копилка скоро опустеет, и у Кремля не останется иного выбора, кроме как повысить налоги. Следующая наиболее вероятная тактика — повышение 20-процентного налога на добавленную стоимость для производителей и розничных продавцов, которые наверняка переложат затраты на потребителей. Поскольку СССР Иосифа Сталина все больше становится моделью для путинского Кремля, на подходе еще один весьма непопулярный метод — "добровольная" подписка на государственные облигации.

Какой бы ни была военная хитрость, время для рейда по российским кошелькам явно неблагоприятное. Несмотря на то, что перед Рождеством Центральный банк добавил еще один пункт к базовой ставке в 15 процентов, чтобы сдержать инфляцию (сейчас она составляет 7,5 процента), цены на основные продукты питания продолжают расти. Яйца стоят на 43 процента дороже, чем год назад, курица подорожала почти на 27 процентов, а сахар подорожал более чем на 10 процентов. Со своей стороны, чтобы компенсировать падение зарубежных продаж, газовый гигант "Газпром" поднял внутренние цены на газ на 11 процентов за вторую половину прошлого года и планирует повысить их еще на 8 процентов в 2024 году. В прошлом году рубль упал до 100 за доллар США и, вероятно, продолжит падение.

Социальные расходы, и без того скудные, продолжают сокращаться. Ассигнования на здравоохранение планируется сократить на 10 процентов. Финансирование содержания и ремонта инженерных коммуникаций — водоснабжения, канализации, электричества, тепла — в 2025 году сократится вдвое. Между тем, в первую неделю января, когда температура опускалась до 4 градусов ниже нуля, подмосковный Подольск несколько дней оставался без тепла.

Придет время — и российские самолеты просто не смогут оторваться от земли

Более опасные инциденты, вероятно, ждут российские авиакомпании, которые в 2023 году перенесли более 180 происшествий и неисправностей, что в три раза больше, чем в предыдущем году. Поскольку около 70 процентов парка коммерческих авиакомпаний страны приходится на иностранное производство, самолеты не имеют запасных частей и не проходят обязательного технического обслуживания. Любые заменяющие материалы и детали почти наверняка не сертифицированы производителями. Фатальные аварии — лишь вопрос времени.

Однако в наибольшей опасности в 2024 году окажутся молодые люди России. Судя по всему, призыв в армию, проводившийся прошлой осенью, не принес достаточного количества рекрутов, и Путин подписал указ о расширении вооруженных сил на 170 000 солдат до общей численности 1,3 миллиона военнослужащих. Некоторые эксперты считают, что для достижения этой цифры, учитывая потери на передовой, Кремлю, возможно, придется мобилизовать до 300 000 новобранцев.

Стремясь выполнить свои квоты, призывные власти часто игнорируют медицинские ограничения и, по крайней мере в одном зарегистрированном случае, психические расстройства. Студентов, имеющих действительные отсрочки, забирают из общежитий, а мусульман — из мечетей. Хотя Путин пообещал не направлять в Украину "срочников", на многих из них, как сообщается, оказывают давление, заставляя подписывать "контракты", превращая их в "добровольцев", имеющих свое место в окопах.

Несмотря на то, что Путин вычерпывает последнее, амнистируя осужденных убийц, насильников, а в последнее время сатанистов и каннибалов, после шести месяцев службы в специальных подразделениях "Шторм-З" в Украине поток заключенных-добровольцев, похоже, сокращается.

Между тем, резервисты, отправленные на фронт в ходе "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года, все еще находятся в Украине с небольшими перспективами ротации, а тем более увольнения. Еще один общенациональный призыв, который, скорее всего, последует за переизбранием Путина, назначенным на 17 марта, в 10-ю годовщину аннексии Крыма, будет крайне непопулярным, что вызовет новые протесты со стороны растущего движения жен и матерей резервистов.

Несмотря на мощную поддержку войны в опросах общественного мнения, подавляющее большинство россиян только начинают испытывать лишения и личные жертвы. После почти четверти века правления режима, вероятно, не имеющего себе равных в современной российской истории по цинизму и коррупции, большинство россиян стали апатичными, затронутыми состоянием, которое ведущие российские политические социологи назвали "выученным безразличием". Они могут на словах поддерживать режим, а на деле — ожидать, когда "все это" закончится. Довольно тонкая грань, чтобы вести долгую войну на истощение.

Если Запад продолжит участвовать в противостоянии — устойчиво, твердо и терпеливо поддерживая Украину — и позволит червю бессмысленной, преступной и расточительной войны делать свое дело, исход путинского марафона далеко не предопределен.

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