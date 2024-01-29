"Калибров" много, но ими не стреляют. Почему Россия не применяет свои ракеты морского базирования

Молчание российских "Калибров" в последние месяцы военный обозреватель Александр Коваленко объясняет просто. Во-первых, есть проблемы с пусковыми установками, во-вторых, с местом базирования Черноморского флота.

С 25 сентября 2023 года российские войска не применяли массово ракеты "Калибр". Однако это не повод расслабляться, поскольку этот провал по нанесению ударов такой компонентой не говорит о том, что они у них закончились или отсутствует производство. Как раз наоборот.

С 25 сентября 2023 года по 25 января 2024 года у россиян накопление КРМБ "Калибр", только за счет производственных мощностей, может составлять более 240 единиц. То есть с учетом применения Х-101/555 морских "Калибров" в резерве больше, чем крылатых авиационных.

Однако причин такой длительной паузы несколько.

Во-первых, после бегства Черноморской флотилии в Новороссийск из Севастополя на новом месте базирования до сих пор не обустроена инфраструктура для обслуживания и хранения КРМБ "Калибр".

В настоящее время продолжается активный вывоз ракет "Калибр" с 3413 ракетно-технической базы в Сухарной Балке на материк — в 1061-й арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ в Натухаевскую, Краснодарского края РФ. Причем российское командование всячески форсирует процесс обустройства всей необходимой инфраструктуры и логистики.

Во-вторых, отмечается износ пусковых на носителях КРМБ "Калибр". Частое применение этих ракет показало, что качество пусковых не обеспечивает надежность при столь интенсивном применении ракет. Особенно ресурс был изношен в 2022 году и первой половине 2023 года.

Черноморскому флоту пришлось перебираться в Новороссийск Фото: Открытые источники

Неудивительно то, что неоднократно бросалось в глаза: нечетные пуски, хотя пусковых четное количество. Например, когда регулярно с ДЭПЛ "Варшавянка" с 4хПУ запускалось по 3 ракеты. Одна из секций не заряжалась из-за износа и рисков ЧП.

Также сами корабли от частых стартовых импульсов получили ряд внутренних повреждений корпусов, которые тоже влияют на устойчивость.

А потому не удивлюсь, если увижу, как россияне по внутренним водам России пытаются переправить в Черное море носители КРМБ "Калибр" с других флотов, а эти отправить на ремонт.

В-третьих, пока действительно подводит российских маньяков погода. Но это ситуативный фактор.

А потому, к практике ударов "Калибрами" они через какое-то время все же вернутся, особенно с учетом уменьшения накопленного запаса Х-101/555 и ускоренного обустройства инфраструктуры в районе Новороссийска.

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