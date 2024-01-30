План Б для Украины. Что хотят сделать республиканцы, чтобы обеспечить помощь Киеву

Помощь Украине практически нет шансов провести через Конгресс, отмечает в колонке для The Hill обозреватель Александер Болтон. Но сторонники поддержки Киева среди республиканцев — а их хватает — уже придумали некий "план Б", который решит вопрос

Сторонники помощи Украине в Республиканской партии начинают искать план Б, поскольку они осознают реальность того, что сенатский законопроект по усилению безопасности границ в Палате представителей мертв.

Яростная консервативная оппозиция законопроекту привела к тому, что некоторые сенаторы-республиканцы высказали предложения о военной помощи Украине без каких-либо сопутствующих пограничных реформ.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер (демократ от штата Нью-Йорк) и лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл (от штата Кентукки) заявляют, что они полны решимости внести в Сенат пакет, связывающий деньги для Украины с реформами пограничной безопасности, но оба осознают, что у него практически нет шансов добраться до стола президента Байдена.

Республиканцы в Сенате считают, что именно поэтому МакКоннелл во время встречи в среду выдвинул идею возможного разделения украинских денег и безопасности границ, заявив коллегам, что принятие пакета мер по обеспечению безопасности границ в разгар республиканских президентских праймериз будет непростой задачей.

Сенатор-республиканец, пожелавший остаться анонимным, чтобы рассказать о внутрипартийной динамике, сообщил: МакКоннелл знает, что спикер Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) не вынесет законопроект на рассмотрение Палаты представителей. Сенатор заявил, что Трамп, выступающий против законопроекта о границе, имеет "большое влияние на Палату представителей и особенно на Джонсона".

"Если он поднимет сенатский законопроект, я думаю, ему конец", — добавил депутат. В итоге, МакКоннелл, похоже, ищет "обходной путь", чтобы отделить финансирование Украины от законодательства по пограничной безопасности.

Сенатор-республиканец, присутствовавший на специальной конференции по финансированию Украины, заявил, что МакКоннелл "закладывает предпосылки" для включения военной помощи Украине в обычный пакет расходов для финансирования правительства до конца этого года.

Конгресс должен принять два пакета финансирования к 1 и 8 марта, чтобы избежать частичного шатдауна.

Республиканец в Сенате Уип Джон Тьюн, главный заместитель МакКоннелла, заявил журналистам в четверг, что лидеры все еще надеются провести реформы финансирования Украины и безопасности границ в одном пакете, но признал, что законопроект переживает "критический момент", и лидерам, возможно, придется переключиться на план Б. На вопрос, каким будет план Б, Тьюн пошутил: "Придержите эту мысль".

Легкие победы Трампа на кокусах в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире оказали огромное влияние на политику Капитолийского холма, связанную с пограничными переговорами.

Руководитель аппарата лидера большинства в Палате представителей Стива Скализа (республиканец от штата Луизиана) Бретт Хортон направил резкий сигнал офисам республиканцев в Сенате, заявив им на обеденном заседании в четверг, что соглашение Сената о финансировании Украины и обеспечении безопасности границы даже не сможет получить голосование в Палате представителей.

"Первым, что он сказал, было: "Этот пограничный законопроект, если вы отправите его нам, окажется недействительным по прибытии. Мертв". Он сказал: "Я просто хочу прояснить это: мы не будем поднимать этот вопрос, мы не будем голосовать по нему. Оно мертво. Конец обсуждения", — сказал источник в Сенате, присутствовавший на встрече.

Источник, близкий к республиканцам в Палате представителей, отметил, что Джонсон и Скализ публично заявили, что они будут выступать против законопроекта Сената. Консерваторы в Сенате, выступающие против сенатского соглашения по безопасности границ, уже оказывают давление на МакКоннелла, утверждая, что отправка его в Палату представителей только поставит спикера Джонсона в неловкое положение.

"Шумер хочет сделать это, чтобы каждый демократ в Сенате мог сказать: "Видите, мы пытались решить проблему границы, но подлые республиканцы в Конгрессе не позволили нам". Все дело в рекламе и теме для разговора. Все сделано так, чтобы потерпеть неудачу, но дать им политическое прикрытие, чтобы сделать вид, что они решают проблему", — сказал сенатор Тед Круз (республиканец от Техаса).

"Замысел также в том, чтобы все представители средств массовой информации и все демократы каждый день, вплоть до дня выборов, избивали спикера за то, что он не принял этот ужасный законопроект", — добавил Круз.

Некоторые республиканцы в Сенате предсказывают, что Джонсон немедленно столкнется с предложением об освобождении поста, если он попытается принять законопроект, который так глубоко разделяет Республиканскую партию.

Однако сенаторы-республиканцы, поддерживающие МакКоннелла, которые хотят провести реформы финансирования Украины и пограничной безопасности в одном пакете, говорят, что консервативные критики неверно характеризуют законопроект. Они также утверждают, что Трамп, который часто общается со спикером Джонсоном, работает за кулисами, чтобы провалить законопроект, просто чтобы лишить президента Байдена крупной законодательной победы по обеспечению безопасности границы.

Сенатор Митт Ромни (республиканец от штата Юта), частый критик Трампа, назвал попытки экс-президента сорвать законопроект, чтобы сохранить актуальность этого вопроса в ходе предвыборной кампании, "ужасными".

"Он связался с членами Конгресса и сказал им, что не хочет соглашения о границе, потому что хочет баллотироваться по этому вопросу. Ужасно", — сказал Ромни.

Реальность остается такой, что, по словам Теда Круза, соглашение Сената о границе имеет "ноль целых ноль, ноль, ноль" шансов на принятие Палатой представителей. Поэтому поиски плана В для Украины начинаются уже сейчас…

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