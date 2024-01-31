Причин для повышения достаточно. Так что будет с тарифами на свет?

Началось отключение должников электроэнергии за неуплату. Экономист Андриан Прокип объясняет, почему пришлось пойти на такой шаг и почему не стоит слушать комментарии этой ситуации от различных российских источников.

30 января начинается отключение должников электроэнергии за неуплату. Именно об этой дате сообщали поставщики, в частности в Киеве, Виннице, Ровно.

За несколько дней до этого тема получила особую огласку в разного масштаба СМИ и с различными коннотациями. В частности, встречались и призывы вроде "хватит платить барыгам и олигархам", напоминание о том, что "Шмыгаль поднял тарифы", а "Зеленский уже полгода молчит и никак не реагирует на это". Ну, если информационную кампанию кто-то разгоняет, то кому-то же она нужна?

Масла в огонь добавил один из нардепов, который вчера сказал, что цена электроэнергии для населения может вырасти вдвое. Правдой является то, что действующий тариф не покрывает всех расходов по производству и поставке электроэнергии населению и является субсидированным. Но правдой является и то, что уровень тарифа, который способен обеспечить окупаемость производства и поставки электроэнергии населению, не обязательно должен быть "рыночным" в нынешних условиях, а просто покрывать все расходы и быть ниже, чем двукратный рост. Исторически, тарифная тема вообще у нас одна из любимых среди депутатов. Вспомнилось, как три года назад один депутат призвала не платить за газ и электроэнергию целой страной: "Продуктивнее просто не платить". Вообще, тема тарифов на ЖКУ и энергоснабжение стала одной из центральных для политизации минимум два десятилетия назад.

Кто-то платит, а кто-то предпочитает не платить Фото: УНИАН

Но другой особенно интересной частью этого пазла является то, что за поребриком активизировались с новостями об украинской энергетике и, в частности, о начале отключений. Цитату о двукратном повышении тарифа тоже не обошли вниманием. А не связан ли вдруг этот запоребриковый интерес к нашей энергетике и возмущение на тему отключений на некоторых наших интернет-площадках?

Прошлой зимой, после вражеских обстрелов и отключений, российские боты активно раскручивали зраду, что это правительство ввело отключения, чтобы больше экспортировать, но отнюдь не дефицит, обусловленный тем, что они уничтожали нашу энергосистему. Возможно, сегодня у врага — новая тема для потенциального ИПСО и попытка раскачать ситуацию.

Итак, еще раз коротко — о причинах отмены моратория:

Тариф для населения не покрывает всех расходов на производство, передачу, распределение и поставку электроэнергии. Тариф субсидируется государственными компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". В рамках этого субсидирования поставщики недополучили более 20 миллиардов гривен. За 2023 год долги населения выросли на 7,7 миллиарда гривен, а за период с начала полномасштабного вторжения — на 15 миллиардов. Часть платежеспособных потребителей расценила мораторий как право не платить вообще. В министерстве энергетики это назвали злоупотреблением некоторых потребителей запретом отключений за неуплату. Отключения не будут касаться тех, чье жилье повреждено обстрелами, и будет применяться в отношении только спокойных регионов. И не стоит забывать о субсидиях, которыми могут воспользоваться малообеспеченные граждане.

Потреблять ИПСО вредно для здоровья, а если оно еще и из-за поребрика, то уже для всей страны.

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