Ответит президент. Какими будут последствия отставки Залужного для власти

Увольнение Залужного станет для Офиса президента большой политической ошибкой, считает блогер Юрий Богданов. Никакого выигрыша для себя власть не получит ни в каком отношении и ни одной проблемы не решит.

По поводу вчерашнего экспресса долбо*бизма скажу несколько вещей.

Говорить, что настроений сменить Залужного Офис точно не имеет — странно, потому что они есть. Как минимум у части окружения президента. Насколько они серьезны — для меня вопрос без ответа. Ведь все вчерашние источники — типичный ненадежный рассказчик, который либо ангажирован политически, либо лично.

Моя основная мысль не изменится: если лично Зеленский и его окружение примут решение уволить Залужного, они сделают в первую очередь политическую ошибку. Потому что кого бы они ни назначили, все дальнейшие победы и неудачи будут их личной ответственностью. А человек, которого они назначат, ничего не сможет канализировать. Потому что будет восприниматься как не самостоятельная фигура. Даже если это будет Буданов. Или еще хуже. Буданов начнет настолько играть в свою игру, что он станет "политической угрозой" еще быстрее, чем Залужный. Который никаким образом не демонстрирует, что он является такой угрозой.

Если уж хотите о политической целесообразности — идеальный момент для увольнения Залужного уже упущен — его надо было увольнять 29 августа 2022 года, за пару дней до Харьковского наступления. Хотя мы не знаем, состоялось бы оно тогда так, как состоялось. Почему? Потому что все лавры были бы у "кандидата Банковой". А увольнять Главкома, когда ситуация на фронте не на позитивной волне, а на условно негативной из-за РЕСУРСНЫХ причин, которые от Украины мало зависят — очень тупо.

Был ли вчерашний поток информации "прощупыванием настроений"? Нет, не был. Вчерашний информационный шлейф был, очевидно, следствием какого-то или недоразумения, или конфликта вокруг очередной стычки. Я вообще не исключаю концептуально, что это было как в анекдоте "Да я тебя уволю. — Да я сам уволюсь". Или наоборот. А дальше уже или присутствующие, или "информированные" от испуга или радости понесли это в информационное поле. Другое дело, что ситуация совсем не веселая. Она откровенно идиотская, и мы как государство выглядим в ней, как идиоты.

История про посла Залужного не очень вписывается у меня в голове. Потому что это очень тупо. Слишком тупо. Как концептуальное предложение. Даже концепция о секретаре СНБОУ — не такая откровенно идиотская.

Может ли "общественная огласка" спасти Залужного от отставки, если это решение будет однозначно принято? Извините, но нет. Я так и представляю, как Зеленский и Ермак сидят перед монитором и ждут, что там напишет об отставке Залужного Бутусов — и такие: "О, видишь, там 5000 злых смайликов, откатывай". Особенно учитывая, что медийно Офис — телеграмно-ютубный, а не фейсбучный.

Как можно избегать такого экспресса долбо…бизма в будущем? Да теоретически можно. Надо, чтобы все прекратили держать выборы в голове и свои места в списках на этих выборах. Потому что это делают часто даже те, кто говорит, что о выборах не думает. Будет ли это? Конечно, нет. Поэтому это не последняя серия.

Валерию Залужному я искренне желаю выдержки. Потому что с его работой еще и стать частью политической повестки дня — конченое и ненужное испытание. И такая же ненужная нагрузка. Выдержки, господин Генерал.

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