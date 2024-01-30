Игра на Залужного. Что происходит вокруг главнокомандующего ВСУ

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Вот вам моя версия ситуации с отставкой Залужного.

Залужный уже давно стал политической фигурой, хотя, как говорят, не стремился к этому.

На самом деле, выборы могут быть гораздо ближе, чем кажется. Но вопрос даже не в выборах, а во власти как таковой.

Вы же не забыли, что у нас рентная, сырьевая, коррупционная модель экономики.

А это значит, что политические элиты соревнуются за контроль над экономическими рентами. Это миллиарды долларов ежегодно.

Поэтому власть для политических элит — это их кормовая база.

Власть можно получить не только путем выборов.

Есть вариант с Правительством национального единства. Это когда свой кусок пирога можно получить путем разрушения властного однопартийного монолита.

Тогда на торги будут выставлены наиболее "вкусные" должности.

Знаете, почему в Украине до сих пор нет правительства национального единства? Потому что в оппозиции нет политической фигуры, которая может сейчас конкурировать в рейтингах поддержки с Зеленским.

Но такой фигурой может стать Залужный.

Есть только одна проблема. Активировать Залужного в качестве политика можно только путем его отставки.

И здесь возникает интересная ситуация.

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"Без колебаний снимет": Зеленский может в любой момент уволить Залужного, — эксперт (видео)

Если Залужный сейчас ради своей политической карьеры подаст в отставку, он обнулит свой рейтинг, потому что общество такой шаг не поймет.

Лучший вариант для оппозиции — чтобы Зеленский сам отправил Залужного в отставку. Это политтехнологическое бинго: рейтинг Залужного взлетает до небес (как национальный герой, которого преследуют), а рейтинг Зеленского катастрофически падает (уволил героя).

И тут у оппозиции появляется универсальная информационная технология. Необходимо периодически вбрасывать в информационное пространство "новость" об увольнении Залужного.

Нынешний вброс — уже второй. Работает безошибочно.

Если Зеленский не увольняет Залужного, все дружно пишут, что "власть испугалась, мы отстояли нашей гневной реакцией в ФБ любимого генерала".

Еще можно добавить конспирологию, мол, это власть такими новостями открывает "окна Овертона" относительно отставки Залужного, "приучая" к этому общество.

Параллельно работает запущенная технология:

Одновременно происходит и консолидация ядра сторонников оппозиции, и рост рейтинга Залужного, и падение рейтинга Зеленского, и само восприятие власти девальвируется в ноль, потому что фигура президента превращается такой технологией в слабого человека, который завидует популярности "любимого народом генерала", подписывает указы о его отставке и рвет их на клочки, подписывает и рвет....

Почти голливудский образ императора Коммода и генерала Максимуса, любимца толпы: "Я не могу теперь от тебя просто так избавиться".

Технология беспроигрышная еще и тем, что это может превратиться в сериал, и тогда у Зеленского не будет другого выхода, как уволить Залужного, и это будет плохой ход для него.

Но если ситуация обострится, он будет вынужден это сделать, чтобы сохранить управляемость управленческой вертикали.

Итак, фигуры расставлены на политической шахматной доске 2024 года. Теперь ход Банковой.

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